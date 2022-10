E.C. Villa Real - Villa Real precisa vencer o Itabirito por no mínimo dois gols de diferença para avançar para a próxima fase

O Villa Real entra em campo neste sábado (15), na Arena Vera Cruz em Betim, às 15h para enfrentar o Itabirito no jogo de volta das quartas de final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Para continuar sonhando com o acesso a equipe juiz-forana precisa vencer por dois gols de diferença, já que perdeu a primeira partida por 1 a 0 e a equipe do Itabirito tem a vantagem do empate, por ter feito a melhor campanha na primeira fase da competição. Para a partida decisiva o técnico Rafael Novaes terá todo o elenco à sua disposição.

VOLTANDO A SONHAR

Guilherme Bernardes, o Gui, foi um dos destaques do time na Copa Regional Zona da Mata e titular absoluto no meio campo. Na primeira partida da equipe no Campeonato Mineiro, o volante sofreu uma lesão no joelho que o tirou de oito partidas da competição. Walber Júnior, o Juninho, fisioterapeuta do Villa Real, explica o que aconteceu com o jogador. "Ele teve uma lesão de menisco medial do joelho direito. Ele fez uma lesão por "alça de balde" que é quando um fragmento do menisco entra na articulação e bloqueia o movimento de extensão e flexão do joelho. Ele precisou de passar por uma cirurgia e ficou de fora dos gramados por 39 dias. A recuperação dele foi bem rápida. O planejamento era para que ele voltasse a treinar com bola após 45 dias, ele voltou a treinar com 15 dias", explica Juninho.

Seu retorno aconteceu na primeira partida das quartas de final contra o Itabirito. Muito antes do previsto pelo Departamento Médico. Sobre esse retorno Gui comenta. "Me sinto muito feliz, em voltar em tão pouco tempo após minha cirurgia no joelho. Só tenho que agradecer a Deus, e aos excelentes profissionais do Clube que contribuíram para que eu pudesse voltar a jogar", relata Gui.

Ele disputa seu primeiro campeonato como profissional, sobre esse momento Gui fala. "Me sinto realizado. Um sonho de criança se tornar um jogador profissional. Isso que eu passei só me fortaleceu, e me mostrou que estou no caminho certo".

A partida deste sábado (15) é decisiva para toda equipe, especialmente para ele. O desafio é grande, mas Gui garante que a equipe está preparada. "O jogo de sábado será um jogo inesquecível para minha carreira, espero um jogo com bastante marcação e muita vontade, pois eles não querem tomar gols e nós queremos fazer história", finaliza.

FOTO: E.C. Villa Real - Volante Gui retorna aos gramados após cirurgia no joelho

DEPARTAMENTO MÉDICO VAZIO

O DM do Villa Real vem sendo destaque fora de campo. A prova disso é que o time não tem nenhum jogador lesionado e todo plantel está disponível para o técnico Rafael Novaes. O fisioterapeuta responsável pelo DM é o Walber Júnior, o Juninho. Junto com o seu auxiliar, Leandro Soares, o DM do Villa Real ganha destaque fora das quatro linhas.

Sobre esse trabalho, Juninho comenta. "A nossa metodologia sempre foi preservar o máximo possível os atletas e libera-los para a melhor performance e tempo, para que ele pudesse estar a disposição do professor Rafael e não ficar nesse bate e volta para o DM. Temos esse sucesso muito grande com os nossos atletas, justamente por causa disso. Fazemos todo o tratamento que tem que ser feito e liberamos o atleta dentro do programado e 100% confiante para estar apto para os treinos e jogos", comenta Juninho.

A recuperação do volante Gui é um ponto de destaque do DM do Villa Real. Com previsão para retorno aos treinamentos com bola após 45 dias de cirurgia, o volante voltou bem antes do previsto, com 15 dias. Após 39 dias de cirurgia ele entrou em campo para a partida decisiva, onde atuou por 74 minutos até ser substituído. Sobre a recuperação do atleta, Juninho explica. "Fiquei muito feliz com a recuperação dele porque foi bem rápida. Fizemos um trabalho de cicatrização no DM após a cirurgia. Assim que a linha de raciocínio foi implantada no DM, iniciamos um trabalho de força muscular, correção biomecânica e um trabalho de flexibilidade, que o atleta precisa muito. Logo depois fizemos um processo de transição com o professor Leo, que vem fazendo um trabalho excelente à frente da preparação física do Villa", relata Juninho.

FOTO: E.C. Villa Real - Os fisioterapeutas Walber Júnior, o Juninho (à esq) e Leandro Soares (à dir) responsáveis pelo Departamento Médico do Villa Real

FALA PROFESSOR

Que a missão do Villa Real não é fácil todo mundo sabe. O Itabirito sofreu somente um gol na competição, feito da equipe juiz-forana. Sobre o jogo, Novaes comenta. " Um jogo difícil e bem complicado. Além da vantagem, eles jogam em casa, mas sabemos que fora de casa nós atuamos bem. Se repetirmos as últimas atuações, temos esperança. Trabalhamos essa semana os acertos finais na hora da finalização, no momento final, na hora de fazer o gol. Ter um pouco mais de calma e para finalizar, pois a oportunidades estão surgindo. Antes de tentarmos fazer os dois gols nossa equipe tem que estar organizada e muito bem estruturada, pois enfrentaremos uma equipe top na competição. As oportunidades, que por ventura surgirem, teremos que fazer, pois se vacilarmos em uma bola eles decidem a partida. É caprichar nas finalizações, pois estamos criando muito e fora de casa mostramos um bom poderio ofensivo, das três vitórias por 2 a 0, duas foram fora de casa", finaliza Novaes.