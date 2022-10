SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Notícias sobre a insatisfação de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain é o que mais está circulando no mundo do futebol internacional. Segundo informações do jornal espanhol Marca, o francês se sente enganado pelo clube.

Ainda de acordo com o veículo, a renovação do atacante ?além de torná-lo o jogador mais bem pago do mundo? se deu por conta de algumas promessas feitas pela equipe parisiense, e que não foram cumpridas.

A primeira promessa foi que ele se tornaria o líder esportivo indiscutível do projeto, o que implicaria diretamente na saída de Neymar do time. Por esse motivo que Mbappé quis deixar o clube em julho, apenas dois meses após ter renovado, já que no dia 1º daquele mês o brasileiro ativou uma cláusula de seu contrato que o estendia até 2027.

O PSG garantiu para o francês que o clube tinha 500 milhões de euros (R$ 2,5 bilhões, na cotação de hoje) apenas para finalizar os contratos de Neymar e Lionel Messi caso Mbappé insistisse que eles deveriam sair.

No entanto, Kylian não apontou o argentino como dispensável, mas o brasileiro sim, já que considera sua falta de profissionalismo prejudicial à equipe.

O clube parisiense não conseguiu dispensar Neymar apesar de ter oferecido a ele os grandes times da Europa durante a janela de transferências, principalmente da Premier League, mas seu desempenho e seu salário (30 milhões de euros limpos ? R$ 155,5 milhões) foram empecilho.

Dessa forma, o PSG não pôde cumprir sua promessa, o que desencadeou uma situação que hoje, com Mbappé e Neymar no mesmo vestiário, parece irreconciliável. É por isso que o craque francês decidiu sair do clube para mudar para um time onde ele será o protagonista indiscutível, ao invés de apenas uma peça de um trio.