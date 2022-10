SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor do Los Angeles Kings quebrou o nariz e sofreu um corte na testa após ser atingido pelo disco antes da partida contra o Vegas Golden Knights, na última terça-feira (11), na rodada de abertura da NHL, principal liga de hóquei no gelo dos Estados Unidos.

Jeremy Aaronson compareceu ao jogo na Crypto.com Arena com seu filho de 11 anos. Antes do primeiro período, ele e o filho estavam de pé ao lado do vidro, observando os jogadores do Kings se aquecerem para o jogo.

Foi quando um jogador dos Kings deu uma tacada que fez o disco sair, acertando Jeremy no nariz.

O torcedor foi atendido pela equipe médica ainda dentro da arena, mas precisou ser encaminhado a um hospital.

Para piorar, Jeremy viu pelo celular que os Kings foram derrotados por 4 a 3.