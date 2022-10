SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina retornará às competições de surfe no Corona Saquarema Pro, de 1 a 8 de novembro, quase cinco meses após sofrer uma lesão ligamentar no joelho esquerdo justamente na cidade fluminense.

Medina está na lista de inscritos da etapa de Saquarema do Challenger Series (CS), divisão de acesso ao Circuito Mundial de Surfe (CT). O tricampeão mundial já tem vaga garantida na elite de 2023 e competirá em Saquarema apenas como preparação para o Circuito do ano que vem, que começa em janeiro, no Havaí, e será classificatório para as Olimpíadas de Paris-2024.

À reportagem, o preparador físico de Medina, Allan Menache, confirmou que está tudo certo para o retorno do surfista e que ele está 100% recuperado da lesão no joelho.

O brasileiro se machucou ao tentar um aéreo no segundo dia de sua participação na etapa de Saquarema do Circuito de 2022, em junho. O tricampeão mundial continuou no mar após sentir dores, mas foi eliminado na repescagem diante do australiano Callum Robson. Após a derrota, Medina recebeu atendimento médico ainda na praia.

Um dia depois, o surfista realizou ressonância magnética nos dois joelhos. O exame constatou a lesão "de grau 2 para 3 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo", segundo a assessoria de imprensa do atleta. O tempo de recuperação estimado era de quatro e seis semanas.

Medina não competiu nas duas etapas seguintes do Circuito deste ano, na África do Sul (julho) e no Taiti (agosto), as últimas antes do WSL Finals, que terminou com o título do brasileiro Filipe Toledo. Desde a lesão, ele vinha se recuperando e voltou a surfar no início de agosto.

Além de Medina, o CS de Saquarema terá outros brasileiros que disputarão o CT de 2023: Miguel Pupo, Samuel Pupo, Caio Ibelli e Jadson André. Medina ainda poderá torcer por sua irmã, Sophia, que está inscrita na chave feminina do evento.

A etapa distribui pontos para o ranking da divisão de acesso do Circuito Mundial. Até o momento, o Brasil tem apenas Michael Rodrigues entre os 10 primeiros que classificam para a elite em 2023 no masculino. No feminino, nenhuma brasileira está no top 5, que se garante no CT, até o momento - Luana Silva, em nono, é a melhor colocada.