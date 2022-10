RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O imbróglio envolvendo Karoline Lima e o zagueiro Éder Militão ganhou mais um capítulo e desta vez a confusão envolve a pensão alimentícia da filha do ex-casal, Cecília, que nasceu no início de julho. A modelo revelou que o jogador do Real Madrid e da seleção brasileira entrou com um processo na Justiça para estipular uma quantia mensal a menina de cinco salários mínimos, no valor de R$ 6.060,00.

O argumento usado pela defesa de Militão é que o jogador, de 24 anos, com passagens pelo São Paulo e pelo clube português Porto, está no início de carreira. Ele precisa ajudar a família se manter no Brasil. Mas, os advogados do atleta não colocaram que ele é profissional de um dos clubes mais ricos do mundo e, que segundo o jornal espanhol Marca, teve o contrato recentemente renovado.

Com este novo vínculo até 2028, Éder saltou de 3 para 7 milhões de euros por ano, o equivalente a R$ 36 milhões (sem as gratificações com jogos e premiações). Usando a matemática, Éder ganha em R$ 100 mil por dia e, em menos de duas horas de sua jornada no clube, ele conseguiria pagar a pensão da filha.

A reportagem entrou em contato com a advogada de Karoline, Gabriella Garcia, que confirmou a existência do processo e o valor oferecido da pensão por Militão. Nas redes sociais, a também influenciadora se pronunciou: "Não vou mais me calar, não vou mais fingir que não tem nada acontecendo, não vou mais fechar os meus olhos. Pelo contrário, agora é briga de gente grande. Sou mulher, sou mãe, tenho minha índole, tenho meu caráter, e graças a Deus tenho a minha voz. E talvez isso que incomode", começou ela no desabafo sobre a questão com o ex. Éder deverá estar na lista final de Tite para o Mundial do Qatar.

Karoline contou ainda que tentou "resolver" a questão fora da mídia e da Justiça, mas não teve sucesso. "Não vou deixar homem nenhum, quanto mais o próprio pai da minha filha, arranhar o meu caráter, arranhar quem eu sou de verdade. Então, já que quer briga, vamos pra briga. E pode ter certeza que não me falta munição", avisou e prometeu fazer mais revelações sobre o fim do relacionamento