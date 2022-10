BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Para o Cruzeiro, o duelo com o Vila Nova era apenas para cumprir tabela, afinal a Raposa está garantida na Série A de 2023 e já conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas para a equipe goiana tinha muita coisa em jogo, era a oportunidade quase todo o risco de rebaixamento. Foi o que o Vila conseguiu ao vencer o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Matheuzinho, aos 27 minutos do segundo tempo, nesta sexta-feira (14), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Com os três pontos conquistados diante do campeão, o Tigre chegou aos 45, e agora tem oito a mais do que o CSA, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Restando três rodadas para o término da competição, o Vila só será rebaixado se a equipe alagoana vencer todas as partidas. Com mais nove pontos apenas em disputa, a torcida local já festejou a permanência na Série B por mais uma temporada após a vitória sobre o Cruzeiro.

O JOGO DO CRUZEIRO

Já campeão e com o acesso garantido, restava ao Cruzeiro tentar bater o recorde pontos da Série B, estabelecida pelo Corinthians, em 2008. Mas essa meta acabou depois da derrota para o Sport, na rodada anterior. Sem ter o que busca nos jogos finais, a Raposa não consegue manter a mesma intensidade que marcou a vitoriosa campanha, o que é até normal pelas circunstâncias.

Talvez a ausência de Paulo Pezzolano no banco de reservas ajude a explicar o Cruzeiro um pouco abaixo do normal. Suspenso, o treinador paraguaio foi substituído por Martin Varini.

A estratégia do Vila estava clara: apostar nas bolas paradas e nos contra-ataques. Foi assim que a equipe alvirrubra marcou aos 20 minutos do segundo tempo, mas como Hugo Moura estava em impedimento, o lance foi invalidado após três minutos de análise do VAR.

Se aos 20 minutos Hugo Moura estava impedido, aos 27 a condição de Matheuzinho era legal. O meia aproveitou a bobeira da defesa e ficou sozinho com Rafael Cabral para fazer o único gol do jogo.

JEJUM DE VITÓRIAS

O Cruzeiro conquistou o título da Série B na 32ª rodada, após vencer a Ponte Preta e contar com as derrotas de Grêmio e Bahia, para Sampaio Corrêa e Chapecoense, respectivamente. Desde então, foram três partidas disputadas e nenhum triunfo. Empate com o Ituano, em 1 a 1, no Mineirão, e derrotas para o Sport, por 3 a 1, na Ilha do Retiro, e para o Villa Nova, por 1 a 0, no OBA.

PRÓXIMA RODADA

O Cruzeiro já entra em campo na terça-feira (18), no Mineirão, para enfrentar o Guarani. Já o Vila Nova volta a campo no fina de semana seguinte, no dia 22, quando visita o Bahia, em Salvador.

VILA NOVA

Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende e Matheuzinho (Marlone); Dentinho (Matheus Souza), Neto Pessoa (Daniel Amorim) e Hugo Cabral (Diego Tavares). T.: Allan Aal

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Luís Felipe (Xavier) e Eduardo Brock; Kaiki (Marquinhos Cripriano), Filipe Machado, Willian Oliveira e Daniel Júnior (Luvanor); Jajá (Juan Cristian), Bruno Rodrigues e Lincoln (Edu). T.: Martin Varini

Estádio: Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Dentinho (Vila Nova); Zé Ivaldo e Jajá (Cruzeiro)

Gol: Matheuzinho, aos 27 minutos do segundo tempo