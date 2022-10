Notícias relacionadas:

O primeiro brasileiro a jogar no Casa Blanca será a Ferroviária, que enfrenta o Defensor neste domingo (16), às 17h15 (horário de Brasília). Na segunda-feira (17), no mesmo horário, o Palmeiras encara o Dragonas IDV (que é o time feminino do Del Valle). Os oito confrontos do mata-mata (os quatro das quartas de final, as duas semifinais, a disputa do terceiro lugar e a decisão) também serão no estádio, que pertence à LDU.

Golaços e surpresa

A participação brasileira na Libertadores iniciou na quinta com a surpreendente derrota do Corinthians, atual campeão e dono de três títulos, para o Deportivo Cali (Colômbia), por 2 a 1, de virada, no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, também em Quito. As alvinegras saíram na frente com Victória Albuquerque, mas a também atacante Ingrid Guerra e a meia Tatiana Ariza decretaram a vitória das colombianas.

As Brabas voltam a campo neste domingo, às 17h15, no mesmo estádio, contra o Always Ready (Bolívia). Na estreia, as bolivianas perderam por 2 a 0 para o Olímpia (Paraguai), que será o último adversário do Timão no Grupo A, na próxima quarta-feira, novamente no Gonzalo Pozo Ripalda, às 17h15.

Também na quinta-feira, a Ferroviária largou com vitória por 1 a 0 sobre o Club Ñañas (Equador), no Banco Guayaquil. O triunfo das Guerreiras Grenás, que miram o tri da América, veio com um golaço por cobertura da atacante Laryh. Depois de enfrentarem o Defensor, as paulistas finalizam a campanha no Grupo B na quarta, às 15h, contra o Boca Juniors, no Gonzalo Pozo Ripalda.

Na sexta, o Palmeiras fez 3 a 0 no Libertad Limpeño, com gols da meia Duda Santos (cobrando falta da intermediária) e das atacantes Byanca Brasil e Bia Zaneratto, no primeiro jogo da equipe na história da Libertadores Feminina. Após encararem o Dragonas IDV, as Palestrinas pegam a Universidad de Chile na quinta-feira (20), às 17h15, no Casa Blanca, pela terceira e última rodada do Grupo D. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de final.

