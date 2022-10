SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante brasileiro Richarlison sofreu lesão na panturrilha durante partida pela Premier League neste sábado (15), vencida por 2 a 0 pelo Tottenham contra o Everton, time que defendia anteriormente.

Abatido e apoiado em muletas após o jogo, o atleta chorou ao falar à ESPN sobre a lesão. "Bem difícil falar. Estar próximo da realização do meu sonho... eu já sofri uma lesão parecida, mas espero que possa ser curada o mais rápido possível".

"Da última vez, fiquei mais ou menos dois meses [parado] quando jogava no Everton. [...] Segunda-feira tenho exame, mas até para andar dói", afirmou. A Copa do Mundo do Qatar começa no dia 20 de novembro.

A lesão ocorreu fora de lance de disputa. Esperando cruzamento na área, o jogador tenta se posicionar, sai mancando sozinho da jogada e é substituído no início do segundo tempo.

Presença constante nas convocações de Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo e amistosos, o atacante de 25 anos agradeceu nas redes sociais pelas mensagens de apoio recebidas. "Obrigado pelas mensagens! Vai dar tudo certo", escreveu o jogador.