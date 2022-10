SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre o Sport e Vasco terminou em confusão na noite deste domingo (16), Ilha do Retiro, no Recife (PE). A briga começou após intervenção do VAR aos 49 minutos do segundo tempo, que terminou com um gol de Raniel para o Vasco e empate com o Sport. Ambas as equipes estão em uma disputa direta para o acesso a elite do futebol nacional.

A confusão paralisou a partida por quase uma hora e foi encerrada depois do árbitro Raphael Claus confirmar que não tinha segurança para seguir o confronto.

O empate do Vasco segurou o Sport na briga pelo acesso. O clube carioca está com 56 pontos, e depende de si para subir para a Série A, já o Leão, com 53, torce para que os cariocas tropecem chegarem a elite do Brasileiro.

Na próximo sábado, o Vasco volta a jogar em São Januário, às 16h30, contra o Criciúma. O Sport visita o Londrina, no mesmo horário.

O confronto importante, para ambas as equipes, começou com um clima nervoso com pressão do Sport, em casa, contra o Vasco.

Ambos tiveram chances de gol. O Vasco quase marcou após Nenê cobrar um escanteio. A bola passou por Danilo Boza que desperdiçou o gol. Pelo lado do Sport, Luciano Juba cruzou, mas a bola foi em direção ao gol e o goleiro Batman da Colina teve que trabalhar para evitar a bola no fundo das redes.

Os gols só aconteceram no segundo tempo, Fagundo Landeira abriu o placar aos 19 minutos, de cabeça. Aos 49 minutos, o Vasco estava prestes a perder a partida, mas uma confusão na área acabou em pênalti. Raniel cobrou e deu o empate para os cariocas.

O empate gerou muita confusão. Objetos foram atirados no campo e alguns torcedores também invadiram para agredir os jogadores do Vasco. Uma mulher sofreu agressão, mas passa bem.

SPORT

Saulo; Eduardo, Thyere, Sabino (Chico) e Sander; Fabinho e Ronaldo (William Oliveira); Labandeira (Giovanni), Gustavo Coutinho (Wanderson), Vagner Love e Juba (Denner). Técnico: Claudinei Oliveira.

VASCO

Thiago Rodrigues; Miranda (Raniel), Anderson Conceição, Danilo Boza, Edimar; Yuri Lara (Palacios), Andrey Santos, Nenê (Alex Teixeira); Figueiredo, Marlon Gomes (Gabriel Pec) e Eguinaldo (Erick). Técnico: Jorginho.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 1 VASCO

Data e hora: 16/10/2022, às 16h

Local: Ilha do Retiro (PE)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)

Público presente: 19.598

Renda: R$ 1.133.263,00

Cartões amarelos: Gustavo Coutinho e Ronaldo (SPO)

Gols: Facundo Labandeira, do Sport, aos 19 minutos do segundo tempo, e Raniel, do Vasco, aos 49 minutos do segundo tempo