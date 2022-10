SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional jogou com eficiência para bater o Botafogo por 1 a 0 na noite deste domingo (16), no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e prolongar sua série invicta na competição. O gol da vitória foi marcado por Braian Romero.

Com o resultado, o clube colorado se isola ainda mais na vice-liderança, com 60 pontos, e fica um pouco mais perto do Palmeiras, que empatou com o São Paulo e tem 68. Com 43 pontos, o time carioca permanece em décimo lugar.

O triunfo também deixa o Inter muito próximo da próxima edição da Taça Libertadores, já que o time abriu 13 pontos para o Atlético-MG, o sétimo colocado, e os campeões da Copa do Brasil e da competição sul-americana devem abrir mais dois postos na tabela de classificação da Série A.

Embora tenha começado mal e sofrido com a pressão botafoguense nos primeiros 20 minutos, o Internacional mostrou rápida recuperação na primeira etapa e assustou com De Pena e Alemão, em boa jogada individual.

Na etapa final, após as alterações de Mano, o time Colorado se soltou e, na melhor oportunidade que teve, mostrou eficiência para superar os donos da casa. Após bola trabalhada pela esquerda, Edenilson chutou e Braian Romero aproveitou o rebote para soltar o pé e estufar as redes.

Com o gol, os visitantes administraram a vantagem e deram pouco espaço para o Botafogo.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (23). Às 16h (horário de Brasília), o Botafogo encara o Fluminense no Maracanã, e o Internacional visitará o Coritiba, às 18h, no Couto Pereira.

*

BOTAFOGO

Gatito Fernandes; Daniel Borges, Adryelson (Gustavo Sauer), Philipe e Marçal; Danilo (Matheus Nascimento), Tchê Tchê, Júnior Santos (Luis Henrique), Carlos Eduardo e Victor Sá (Jeffinho); Tiquinho. T.: Luís Castro.

INTERNACIONAL

Keiller; Renê, Vitão, Moledo e Bustos; Carlos de Pena, Johnny (Liziero), Wanderson (Taison), Alan Patrick (David) e Edenílson (Lucas Ramos); Alexandre Alemão (Braian Romero).T.: Mano Menezes.

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Hora: Às 18h, deste domingo (16)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Tchê Tchê, Gustavo Sauer e Daniel Borges (Botafogo); Rodrigo Moledo, Johnny, Taison, Liziero e Mano Menezes (Internacional)

Gol: Braian Romero (Internacional), aos 22 minutos do 2º tempo