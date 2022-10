SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre Sport e Vasco foi paralisada pelo árbitro Raphael Claus neste domingo (16) após confusão generalizada na arquibancada e invasão de campo por torcedores do Sport, na Ilha do Retiro, em Recife.

A Polícia Militar interveio após a invasão do campo por um portão que dá acesso da arquibancada ao gramado e a situação já se acalmou no estádio.

As equipes não voltaram a campo por decisão do árbitro. Segundo regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), partidas interrompidas após os 30 minutos do segundo tempo por motivos como falta de segurança "serão consideradas encerradas, prevalecendo o placar daquele momento, desde que nenhum dos clubes tenha responsabilidade pelo encerramento da partida". A reportagem não conseguiu contato com a CBF até a publicação do texto.

As duas equipes disputam vaga de acesso à Série A. O Sport vencia por 1 a 0 até os últimos minutos do segundo tempo quando Raniel marcou, de pênalti, para o Vasco, empatando a partida.

Na comemoração, os jogadores do Vasco comemoraram de frente para a torcida da casa, que arremessou objetos no campo. Logo em seguida, ocorreu a invasão.

Vídeos nas redes sociais mostram um membro do corpo de bombeiros sendo agredido e, depois, as intervenção da polícia na arquibancada. Torcedores machucados pela confusão que se formou foram atendidos no gramado por equipes médicas.