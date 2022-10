SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos completou neste domingo as preparações para a visita ao estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, onde enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (17). O atacante Soteldo e o zagueiro Maicon se recuperam de lesões musculares e estão fora da lista de relacionados para o jogo.

Santos e Red Bull Bragantino estão, em ordem, na 12ª e 13ª posições da competição, com dois pontos de diferença entre si. O time do litoral paulista vem de vitória por 4 a 1 contra o Juventude na última segunda (10) e tem 40 pontos. O do interior tenta se recuperar de derrota para o Coritiba fora de casa no dia 09.

Com boa atuação no último jogo do Santos, o garoto Miguelito, 18, treinou junto com a equipe principal e deve viajar para Bragança. O lateral-direito Nathan voltou de suspensão automático pelo terceiro cartão amarelo. Mas o técnico Orlando Ribeiro não anunciou se escalará o defensor ou permanecerá com Madson.

Uma provável escalação do Peixe para o confronto fora de casa tem João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Carlos Sánchez e Lucas Barbosa; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Pelo clube de Bragança, Hyoran perde o jogo contra o Santos por sentir indisposição física. Estão também no departamento médico o zagueiro Léo Ortiz, o meio-campista Praxedes, o lateral-direito André-Hurtado e os atacantes Alerrandro e Jan Hurtado.

O centroavante Gabriel Novaes vai acompanhar o nascimento da filha e está fora da lista de relacionados. Assim, o Bragantino soma sete desfalques.

Com as ausências, o técnico Maurício Barbieri deve escalar esta formação inicial: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Natan e Luan Cândido (Ramon); Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Artur, Helinho e Popó.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Braganca Paulista (SP)

Hora: 20h desta segunda-feira (17)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Transmissão: Premiere e SporTV