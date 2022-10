SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Avaí por 3 a 0 na noite deste domingo (16), na Ressacada, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Cano ?que se isolou novamente na artilharia do torneio?, David Braz e Martinelli.

O jogo deste sábado foi realizado com portões fechados para torcedores, já que o time catarinense foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por causa do corte dos cabos do VAR no duelo contra o Atlético-GO, em 1º de outubro.

Com a vitória, o clube carioca encerra o jejum após três derrotas consecutivas, chega aos 54 pontos e volta ao G4 na quarta colocação. O time treinado pelo técnico Diniz está empatado em pontos ?mas leva a vantagem por ter uma vitória a mais? com o Corinthians, que caiu para quinto e tem um jogo a menos após a partida contra o Goiás, que seria realizada ontem, ser suspensa pelo STJD.

Ultrapassado pelo Atlético-GO, o Avaí caiu para a vice-lanterna, com 28 pontos, e está cada vez mais ameaçado ao rebaixamento.

O Fluminense abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com Cano, que aproveitou rebote após Yago Felipe tentar encobrir Vladimir.

Aos 40, David Braz marcou o segundo do time tricolor de cabeça, após cobrança de escanteio de Arias.

No segundo tempo, Martinelli fez o terceiro do Fluminense, após boa jogada coletiva e nova assistência de Arias, aos 17 minutos.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo (23), às 16h, quando recebe o Botafogo em clássico no Maracanã. Um dia antes, às 21h, a equipe de Lisca enfrenta o líder Palmeiras, no Allianz Parque.

*

AVAÍ

Vladimir; Kevin (Marcinho), Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Renato, Lucas Ventura, Bruno Silva e Romulo (Lucas Silva); Pottker (Eduardo Biasi) e Bissoli (Nathan). T.: Lisca.

FLUMINENSE

Fábio; Calegari, David Braz, Manoel e Samuel; André, Matheus Martinelli (Matheus Martins), Jhon Arias e Yago Felipe (Alexandre Jesus); Germán Cano (Willian) e Ganso (Felipe Melo). T.: Fernando Diniz.

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: Às 19h, deste domingo (16)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Maíra Mastella Moreira (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartão amarelo: Renato e Eduardo (Avaí)

Gols: Pelo Fluminense, Germán Cano, aos 25 do primeiro tempo, David Braz, aos 40 do primeiro tempo, e Martinelli, aos 18 do segundo tempo.