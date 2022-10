SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em clássico mais brigado do que técnico, Athletico Paranaense venceu o Coritiba na Arena da Baixada, com gol de Alex Santana, aos 43 minutos do primeiro tempo. A partida valeu para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No lance do único gol da partida, o volante, que é conhecido por seus chutes de longa distância, acerta mais um arremate, no canto do goleiro Gabriel, que fazia ótima partida, e garante os três pontos ao Athletico-PR.

Com o resultado, o time rubro-negro se consolida no G6 do Brasileirão, com quatro pontos de vantagem para o Atlético-MG, que é o sétimo. Já o Coritiba segue rondando a zona de rebaixamento e é o 15º.

Athletico-PR e Coritiba disputaram jogo morno na primeira etapa. Com a posse de bola equilibrada, o Coritiba finalizou mais vezes, mas o perigo maior veio do lado do Furacão, que teve dois gols anulados por impedimento.

No primeiro, aos 32 minutos, Vitinho bateu colocado superando o arqueiro Gabriel, mas Pablo estava em posição irregular na origem do lance. Já no segundo, nos acréscimos, Cuello encontra um bolão para Khellven, que, em impedimento, cruza para Luciano Castán marcar contra.

Do outro lado, o Coxa assusta principalmente em cobrança de escanteio de Boschilia, que toma a direção do gol e toca no travessão antes de sair.

O jogo seguiu pegado na etapa complementar até um lançamento do volante athleticano Thiago Heleno para o ataque. A defesa do Coritiba cortou parcialmente, e a sobra caiu nos pés de Alex Santana. Ele carregou para o meio e bateu de chapa da entrada da área, acertando o canto esquerdo de Gabriel.

No próximo domingo (23), o Coritiba recebe o Inter no Couto Pereira, enquanto o Athletico vai ao Nabi Abi Chedid no sábado (22) enfrentar o Bragantino.

*

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner (Pedrinho); Fernandinho, Erick, Vitinho (Agustin Canobbio), Terans e Cuello; Pablo (Vitor Róque). T.: Felipão.

CORITIBA

Gabriel; Rafael Santos, Luciano Castan, Jhon Chancellor e Natanael; Bruno Gomes, Jesus Trindade, Alef Manga, Boschillia (Adrián Martínez) e Bernardo Lemes; Fabrício Daniel (Thonny Anderson). T.: Guto Ferreira.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: Às 19h, deste domingo (16)

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)

Cartão amarelo: Alef Manga (Coritiba); (Athletico-PR)

Gols: Alex Santana, do Athletico-PR, aos 43 do segundo tempo