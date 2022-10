E.C. Villa Real - Reprodução

Fim da linha para o Villa Real na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. A equipe juiz-forana comandada pelo técnico Rafael Novaes até venceu a partida por 1 a 0, gol de Adson, mas precisava ganhar por dois gols de diferença. Com o resultado o Villa Real encerra sua participação na competição.

FOTO: E.C. Villa Real - Villa Real vence, mas cai nas quartas de final do Campeonato Mineiro

O JOGO

Assim como na primeira partida, o Villa Real foi superior os 90 minutos finais. O time pressionou e levou mais perigo a maior parte do tempo. Jogando pelo empate a equipe do Itabirito não conseguia criar e deixava espaços para a equipe juiz-forana. No primeiro tempo o jogo foi truncado, sem grandes chances de gol para ambos os lados. O Villa Real chegava, mas pecava na finalização.

No segundo tempo a história foi outra e logo aos 8 minutos após uma bela jogada do camisa 11 Dane, Adson empurrou para o fundo da rede, abrindo o placar na Arena Vera Cruz. A partir daí só deu Villa Real, que parou pelo menos duas vezes nas boas defesas do goleiro Jefferson.

O único gol da partida não foi o suficiente para classificar a equipe juiz-forana, que mesmo jogando melhor os dois jogos das quartas de final, não garantiu a vaga nas semifinais.

FALA PROFESSOR

O técnico Rafael Novaes falou ao fim da partida. "Encerramos nossa participação no campeonato. Ficou aquele gostinho de "quero mais" pelo o que os meninos apresentaram durante a competição, principalmente hoje. Fomos guerreiros, batalhamos do início ao fim, tivemos várias oportunidades, chegou um momento em que perdemos os nossos principais atletas, que se lesionaram e isso quer dizer que chegamos no nosso limite físico né. Não concordo com essa vantagem de time de melhor campanha, já que eles já foram beneficiados uma vez, pulando de fase, e mais uma vez agora jogando por resultados iguais, então infelizmente a gente sabia desse regulamento, mas não concordei desde o início. A classificação não veio, mas fica nosso agradecimento aos atletas, comissão, comunicação, fisioterapia, staff, diretoria e aos sócios que foram guerreiros e acreditaram nesse projeto até o final. É só o começo, tenho certeza que o pessoal de Juiz de Fora gostou do que viu. Nossa equipe foi a única que não contratou ninguém (para a fase de mata-mata), conseguimos manter os meninos. Foi um 1 a 0, mas poderia ter sido mais, não foi o nosso dia, a bola não quis entrar, mas saímos daqui com a cabeça erguida e com a certeza de que o trabalho foi bem feito", finaliza.

VILLA REAL

Ésio, Adson, Emerson (Lucas Evaristo), Nogueira, Eldinho (Wellitin), Mogango, Batata, Gui, Ramon, Ramonzinho, Dane (Lucas Thiago)

ITABIRITO

Jefferson, Yago (Marcos), Luizão, Rayan, Lissandro (Miguel), Orlando, Mococa (Gabriel), Vinicius S., H. Almeida (Leonardo), Danilo (Antônio), A. Carioca

Árbitro: ERIK GIOVANNI FERNANDES

Árbitro Assistente 1: FILIPE RAMOS DE SANTANA

Árbitro Assistente 2: MARCELO GIOVANNI BERTOLINI DE SOUZA

Quarto Árbitro: RENATO FERREIRA DA SILVA

Cartões Amarelos: Vinicius (Itabirito) 16'|1T, Rafael Novaes (Villa Real) 24'|1T; Emerson (Villa Real) 23'|2T; Willian (Itabirito) 35'|2T; Luiz Henrique (Itabirito) 48'|2T; Jefferson (Itabirito) 47'|2T

Cartões Vermelhos: Emerson (Villa Real) 23'|2T; Gabriel Sá (Villa Real)

Gols: Adson 8'|2T

Local: Arena Vera Cruz - Betim