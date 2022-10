Reprodução - Internet

O Brasileirão está acabando e



SÁBADO (15)

Goiás x Corinthians - jogo adiado sem data definida

América-MG 1 x 2 Fortaleza - Gol América-MG Wellington Paulista. Gols Fortaleza Thiago Galhardo (2).

Flamengo 1 x 0 Atlético-MG - Gol Everton

DOMINGO (16)

Palmeiras 0 x 0 São Paulo - Allianz Parque 16h

Ceará 1 x 1 Cuiabá - Gol Ceará Jô. Gol Cuiabá Deyverson

Botafogo 0 x 1 Internacional - Gol Internacional Braian Romero

Juventude 1 x 1 Atlético-GO - Gol Juventude Óscar Ruíz. Gol Atlético-GO Wellington Rato

Avaí 0 x 3 Fluminense - Gols Martinelli, David Braz e Cano

Athletico-PR 1 x 0 Coritiba - Gol Alex Santana

A 32ª rodada do brasileirão termina nesta segunda-feira (17) com Bragantino x Santos no Nabi Abi Chedid às 20h.

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras segue líder isolado da competição com 68 pontos. Logo atrás vem o Internacional (60), Flamengo (55) e fechando o G4 o Fluminense (54). A quinta posição é ocupada pelo Corinthians (54)** seguido por Athletico-PR (51), Atlético-MG (47), América-MG (45), Fortaleza (44), Botafogo (43), São Paulo (40), Santos (40)*, Bragantino (38)*, Goiás** (38), Coritiba (34) e Ceará (34). Abrindo a zona de rebaixamento o Cuiabá ocupa a 17ª posição com 31 pontos em seguida vem Atlético-GO (30), Avaí (28) e fechando a tabela na última posição o Juventude com 21 pontos.

* Jogam nesta segunda-feira (17)

** Jogo adiado sem nova data