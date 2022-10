SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport abriu um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil contra o torcedor do clube que agrediu com chutes e socos um bombeiro e uma bombeira civil na Ilha do Retiro. Os dois prestavam serviços no estádio na partida contra o Vasco. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (17) em nota oficial.

"O Sport informa que abriu um Boletim de Ocorrência contra o agressor que atingiu um bombeiro e uma bombeira civil na Ilha e está em contato com ambos prestando solidariedade e apoio. Além disso, está junto com as autoridades na busca incessante da identificação do culpado", diz o comunicado.

A parte final do jogo entre Sport e Vasco ficou marcada por uma grande confusão dentro da Ilha do Retiro. O tumulto começou aos 48 minutos do 2° tempo, logo após Raniel, da equipe visitante, marcar de pênalti e igualar o marcador em 1 a 1.

Na comemoração do empate, jogadores do Vasco correram em direção aos torcedores do Sport ?Raniel, inclusive, chegou a colocar as mãos no ouvido como forma de provocação. Irritados, alguns presentes no estádio pernambucano passaram a arremessar objetos em direção aos atletas vascaínos.

Pouco tempo depois, um dos portões da Ilha do Retiro foi derrubado e houve uma grande invasão de campo ?neste momento, um invasor foi flagrado agredindo dois bombeiros civis: um homem e uma mulher. Imediatamente, jogadores do time carioca correram em direção aos vestiários e deixaram o gramado. O árbitro Raphael Claus, diante da confusão, paralisou a partida.