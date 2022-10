SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Demorou um pouco, mas saiu. Após 12 jogos com a camisa do Porto, Gabriel Veron, ex-Palmeiras, finalmente foi às redes. O primeiro gol marcado pelo atacante brasileiro foi neste domingo (16), na goleada de 6 a 0 sobre o Anadia, fora de casa, pela Taça de Portugal.

E não foi qualquer gol. Aos 11 minutos de jogo, o atacante brasileiro foi lançado pelo meio-campista Otávio. Dentro da grande área, Gabriel Veron dominou com a perna direita, manteve o controle da bola e, ainda com a direita, bateu forte para superar o goleiro.

Além do gol, Gabriel Veron aproveitou a oportunidade entre os titulares para mostrar serviço e também deu uma assistência. Aos 30 minutos, em contra-ataque rápido, Veron deixou Toni Martínez na boa para marcar o terceiro gol na goleada.

Ao fim da partida, Gabriel Veron, que foi substituído na segunda etapa, ainda recebeu o prêmio de MVP, o craque do jogo.

Com a goleada, o Porto garante vaga na quarta fase da competição que segue um formato mata-mata. No Campeonato Português, a equipe é a segunda colocada, com 22 pontos em nove jogos, três a menos que o Benfica, que lidera a competição.