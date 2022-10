SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado há pouco mais de um ano por 100 milhões de libras (mais de R$ 600 milhões), o atacante Jack Grealish decepciona até então no Manchester City. E um dado mostra isso com exatidão: em 2022, ele tem menos assistências na Premiere League que o goleiro brasileiro Alisson, autor do passe decisivo da vitória do Liverpool no clássico sobre o City.

Neste ano, o goleiro da seleção brasileira já deu duas assistências no Campeonato Inglês, ambas para Salah ?a deste domingo, 1 a 0 em Anfield, e outra em fevereiro, 3 a 1 sobre o Norwich. Alisson tem ainda um terceiro passe para gol do atacante egípcio, na temporada 2019-20, na vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United.

Em comparação, Grealish deu apenas um passe para gol em 2022: foi em maio, na vitória do Manchester City por 5 a 0 contra o Newcastle. Na atual temporada, além de não ter dado nenhuma assistência, o atacante de R$ 600 milhões marcou apenas 1 gol em 10 jogos, cinco deles pelo Campeonato Inglês.

Com números tão aquém do esperado para o jogador mais caro da história do futebol inglês, Grealish tem encarado pressão e cobrança por parte de torcida e imprensa em Manchester. Ele foi contratado em agosto do ano passado junto ao Aston Villa.

"Têm razão [os críticos]. Eu deveria estar marcando mais gols, eu deveria estar dando mais assistências. A única coisa que eu posso fazer é marcar e dar assistências", reconheceu Grealish ao "The Mirror".

O atacante disse entender a pressão pelo valor que custou aos cofres do time de Guardiola, mas lembrou aos torcedores do City que balançar as redes não é sua especialidade.

"Eu sempre terei pessoas falando sobre mim por causa do valor que o clube pagou, mas se você olhar minha carreira como um todo eu provavelmente não marquei tanto quanto outras pessoas. Mesmo quando eu estava no Aston Villa, eu acho que só marquei 14 ou 15 gols em duas temporadas na Premiere League", admitiu Grealish.

"Isso é algo que eu quero acrescentar ao meu jogo e espero conseguir jogando por esse time", completou o atacante de 27 anos.

Em 49 jogos até aqui com o Manchester City, Grealish fez apenas 7 gols e deu 4 assistências ?números que levantam questões sobre o montante pago pelo atacante.

Além da falta de participação em gols, Grealish falhou também na eliminação do Manchester City contra o Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões na temporada passada.

Quando os ingleses venciam o jogo de volta por 1 a 0 no Santiago Bernabéu, o atacante perdeu uma chance clara de gol no fim que selaria a classificação, com Mendy cortando em cima da linha um chute fraco de Grealish.

O Real, então, virou o jogo com gols nos acréscimos do brasileiro Rodrygo e se classificou na prorrogação à final, onde se sagraria campeão. E mais um ano sem o título europeu para Guardiola e companhia.