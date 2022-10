SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Júnior ficou na oitava colocação da Bola de Ouro 2022, realizada pela revista France Football, nesta segunda-feira (17), em Paris. O brasileiro foi campeão espanhol e da Liga dos Campeões com o Real Madrid na última temporada.

Titular do Real, Vini Júnior teve números expressivos na temporada 2021/22 (22 gols e 16 assistências em 52 jogos) e conquistou a Europa brilhando ao lado de Benzema, cotado para vencer o prêmio.

Vini Júnior foi anunciado juntamente com outro companheiro do Real Madrid, Modric (nono colocado), e Haaland (escolhido como 10º melhor do mundo).

Com a oitava posição, Vini Júnior volta a colocar o país no top 10 da premiação; o último escolhido havia sido Alisson, em 2019. O goleiro ficou com a sétima colocação naquele ano.

Cristiano Ronaldo, que atualmente defende o Manchester United, ficou atrás dos brasileiros Fabinho e Casemiro na edição de 2022. O português terminou na 20ª posição. Messi e Neymar não aparecem nem entre os 30 melhores da temporada.