SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na tarde desta segunda-feira (17), foi realizada na França a premiação da Bola de Ouro, promovida pela revista France Football. Esta edição foi a estreia do 'Prêmio Sócrates', que é reservado para os jogadores envolvidos em causas sociais.

O grande ganhador deste troféu foi o senegalês Sadio Mané. "Às vezes é muito difícil, mas eu faço o que posso pelo meu povo, para melhorar as coisas", disse.

O nome de Sócrates, que morreu em 2011, foi escolhido pela France Football por causa do envolvimento do volante na 'Democracia Corintiana' que teve a luta pelo fim da ditadura militar no Brasil como uma das principais bandeiras.

"O Sócrates sempre acreditou no poder mobilizador e transformador do esporte para tornar a sociedade mais igualitária. Ele demonstrou isso como jogador através de sua luta pela redemocratização do Brasil durante a experiência revolucionária da democracia corintiana. Onze anos após sua morte, ele continua sendo o símbolo do campeão comprometido com um mundo mais justo", disse Raí quando soube da criação do prêmio.

TROFÉU KOPA - GAVI

O jogador do Barcelona, de 18 anos, venceu o prêmio destinado ao melhor jogador sub-21 da Europa.

"É um orgulho para mim receber esse prêmio. Quero agradecer a minha família, ao Barcelona, companheiros. E todos os treinadores que me deram oportunidade de jogar. Graças a isso estou aqui. Obrigado a todos", disse ao receber o troféu.

O Troféu Kopa fica com o clube catalão pelo segundo ano seguido. Antes de Pedri (2021), haviam vencido De Ligt (2019) e Mbappé (2018).

A lista com os 20 melhores atletas desta temporada foi totalmente dominada por jogadores europeus e não contou com nenhum jogador sul-americano, algo inusitado na história da premiação.