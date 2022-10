SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro teve pouco tempo para se recuperar da derrota contra o VIla Nova, por 1 a 0, na sexta-feira (14), e já encerra as preparações para receber o Guarani nesta terça-feira (18), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada da Série B.

Campeão antecipado da segunda divisão e com acesso garantido, o time mineiro tropeçou nas últimas três rodadas, somando duas derrotas e um empate, e agora agora busca a recuperação para defender a invencibilidade em casa. Em 17 jogos como mandante, o Cruzeiro tem 14 vitórias e três empates.

Após a derrota contra o Vila Nova, o auxiliar Martín Varini, que comandou o elenco interinamente, comentou o desempenho da equipe, reconhecendo a dificuldade em recuperar o ritmo. "Após conquistar os grandes objetivos que a gente conquistou, está custando um pouco voltar a ter a energia que o time teve durante todo o torneio", afirmou em coletiva.

Ainda assim, Varini reforçou o compromisso do time de encerrar o ano com números positivos. "A comissão e os jogadores sabem que estão em um time muito grande, que a gente tem que ganhar pela torcida. Merecemos fechar o ano bem e queremos fechar bem", comentou, destacando também importância de jogar em casa e contar com a presença dos torcedores.

Após ter cumprido suspensão, o técnico Paulo Pezzolano volta ao comando do time mineiro nesta terça-feira -Lucas Oliveira volta pelo mesmo motivo. Por outro lado, Zé Ivaldo cumpre suspensão, enquanto Matheus Bidu não poderá atuar por questões contratuais.

O time também segue com desfalques no departamento médico: Rafa Silva, operou o joelho no sábado (15) e é desfalque pelo restante da temporada, enquanto Stênio se recupera de cirurgia no ombro, Wesley Gasolina de lesão na Coxa, e Chay e Neto Moura de lesões no tornozelo.

Em meio às alterações que Pezzolano terá que fazer no time, Luvannor e Edu podem voltar aos 11 iniciais. Uma possível escalação do Cruzeiro tem: Rafael Cabral; Geovane Jesus, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Willian Oliveira, Filipe Machado, Kaiki, Daniel Jr.; Luvannor, Bruno Rodrigues e Edu (Lincoln).

O Guarani, por sua vez, será desfalcado por Jamerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Bruno José, que pertence ao Cruzeiro e não joga por questões contratuais. O lateral-direito Diogo Mateus, que sentiu fisgadas na coxa na 34ª rodada e não atuou na 35ª por suspensão, e o volante Rodrigo Andrade, que se recuperava de lesão na panturrilha, são dúvidas para a partida.

Uma possível formação inicial do técnico Mozart tem: Kozlinski; Lucas Ramon (Diogo Mateus), João Victor, Derlan e Mayk (Matheus Ludke); Eduardo Person, Richard Rios e Giovanni Augusto; Isaque (Rodrigo Andrade), Edson e Yuri Tanque.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (18)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere