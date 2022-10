SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-cornerback da NFL, liga de futebol americano, Antonio Dennard foi baleado e morto na parte de fora de um bar, na Pensilvânia (EUA), no último final de semana. Ele tinha apenas 32 anos.

O escritório do legista do condado de Berks disse ao site americano TMZ que Dennard foi declarado na madrugada do dia 16 de outubro.

O ex-jogador chegou a ser levado para o Reading Hospital por conta de um ferimento à bala, mas não resistiu.

A morte de Dennard foi considerada homicídio e a polícia está investigando.

Dennard passou um tempo na NFL, onde teve passagens por New York Giants, Green Bay Packers e Jacksonville Jaguars ao longo de sua carreira.