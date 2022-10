PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, nesta segunda-feira (17), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Camacho e Ângelo, o time alvinegro se aproximou do grupo de classificação para a próxima Libertadores.

Considerando que as finais da Copa do Brasil (entre Flamengo e Corinthians) e Libertadores (entre Flamengo e Athletico-PR) podem abrir mais duas vagas na competição de clubes mais importante do continente via Brasileiro, transformando o G6 em G8, o time do litoral paulista chegou perto e está dois pontos atrás do América-MG, atual oitavo colocado.

Agora o alvinegro soma 43 pontos e está em 11º. Já o time de Bragança Paulista vive fase complicada com apenas uma vitória nos últimos 11 jogos. A equipe para com 38 pontos e tem sete de distância da zona de rebaixamento.

O Red Bull Bragantino volta a campo no sábado (22), para encarar o Athletico-PR. O Santos joga no mesmo dia, contra o Corinthians.

A partida foi cheia de lances ríspidos e faltas fortes. Só no primeiro tempo foram quatro cartões amarelos e muita reclamação dos dois lados. Em um dos tantos lances fortes da partida, Marcos Leonardo levou uma joelhada pelas costas, de Natan, numa disputa de bola, e caiu no gramado aparentando muita dor. Chorando, o atacante santista saiu, tentou retornar e permanecer no jogo, mas precisou ser substituído. "É até complicado de falar, mas é ridículo o que está acontecendo aqui", reclamou Felipe Jonatan na saída de campo. No fim do segundo tempo, Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino, foi expulso.

O Red Bull Bragantino jogou dentro de suas características. Desde o início do jogo, tratou de pressionar o rival no campo ofensivo, adiantou suas linhas e não abriu mão do jogo pelo chão. No ataque, apostou muito nas jogadas pelos lados, com Artur e Helinho. Popó também foi importante ao empurrar a defesa adversária para trás. Mas na defesa, com o passar do tempo, deu espaços e chegou a sofrer algumas ameaças. Na etapa final, o gol do Santos logo cedo obrigou a equipe de Maurício Barbieri a se jogar ao ataque, dar espaço e levar o segundo.

O Santos não começou bem a partida. Levou uma bola na trave antes dos cinco minutos, perdeu o controle do meio-campo e tratou de se defender. Contudo, a partir dos dez minutos, se soltou um pouco mais e igualou forças com o adversário. Faltava uma construção de oportunidades mais sólida no centro do campo. Pouco criativo com a bola, o Peixe precisou substituir Marcos Leonardo por lesão, e aproveitou a parada para fazer uma troca por opção ainda no primeiro tempo. E foram exatamente os jogadores que entraram que fizeram a diferença. Primeiro com uma boa retomada de Lucas Barbosa acabando no gol de Camacho, e depois com a boa assistência de Madson para o gol de Ângelo.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Realpe (Lomónaco), Natan e Luan Cândido (Sorriso); Raul (Bruninho), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Guilherme Santos); Artur, Helinho (Ramon) e Popó. Técnico: Mauricio Barbieri.

SANTOS

João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos (Sandry); Ângelo, Marcos Leonardo (Lucas Barbosa) e Lucas Braga (Zanocelo). Técnico: Orlando Ribeiro.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Aderlan, Popó e Realpe (RED); Eduardo Bauermann, Fernández, Ângelo e Zanocelo (SAN)

Cartões vermelhos: Lucas Evangelista (RED)

Gols: Camacho (SAN) aos 5', e Ângelo (SAN), aos 24'/2ºT