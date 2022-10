SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após conquistar o bicampeonato da Fórmula 1 recentemente, Max Verstappen já olha para o futuro e parece não querer seguir os passos de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, que passaram quase toda a carreira na categoria. Isso porque, em entrevista à Sky Sports, o holandês revelou que é possível que se 'aposente' da F1 em 2028 e busque por 'coisas diferentes'.

"Não me vejo dirigindo até os 40 anos porque também quero fazer outras coisas. Estou me divertindo muito com o que estou fazendo agora e ainda estou na F1 por mais alguns anos. Tenho contrato até 2028 [com a Red Bull]. Depois disso, também depende de como tudo está indo, mas provavelmente tentarei fazer alguns tipos diferentes de corrida, porque também é importante tentar coisas diferentes", declarou.

Piloto mais jovem da história da Fórmula 1, Verstappen começou a sua carreira na categoria no GP da Austrália, em 2015. Àquela altura, o holandês tinha 17 anos e 166 dias de vida.

O primeiro título mundial veio em 2021, conquistado com muita emoção no GP de Abu Dhabi, quando o holandês ultrapassou Lewis Hamilton na última volta após uma decisão polêmica da direção de prova, que 'tirou' os retardatários que estavam entre os dois durante um safety car.

Em 2022, o título veio com facilidade apesar de um susto no começo da temporada. Verstappen viu Leclerc abrir vantagem logo nas primeiras corridas, mas cresceu ao longo do ano e garantiu o título no GP do Japão.