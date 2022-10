SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A carreira de Gonzalo Higuaín está, oficialmente, encerrada. Após anunciar que deixaria o futebol, o atacante argentino fez seu último jogo como profissional na noite desta segunda-feira (17), pelos playoffs da MLS. A despedida, no entanto, acabou sendo amarga. Isso porque, o Inter Miami foi derrotado pelo New York City FC, por 3 a 0, e foi eliminado da competição.

A vitória da equipe de Nova Iorque acabou ficando em segundo plano após o apito final. Isso porque, as câmeras focaram em Higuaín, que não escondeu a emoção ao deixar o gramado pela última vez em sua carreira.

O atacante argentino agachou no gramado e foi às lágrimas. Companheiros de clube e adversários consolaram o, agora, ex-jogador com abraços.

Atualmente com 34 anos, Higuaín começou a carreira dentro do futebol no River Plate. Em 2007, o atacante se transferiu para o Real Madrid e se consolidou no clube merengue, onde ficou até 2013. Após a passagem pela Espanha, defendeu Napoli, Juventus, Milan e Chelsea antes de ir para os Estados Unidos defender o Inter Miami.

A carreira de sucesso pelos clubes levou o atacante à seleção argentina. Convocado pela primeira vez em 2009, Higuaín participou de 75 jogos com a Albiceleste e disputou três Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018). No evento realizado no Brasil, ficou marcado por um gol perdido na final contra a Alemanha.