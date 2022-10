SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ao sair do Santos a caminho da Espanha, Neymar quase teve o Real Madrid como destino, segundo o próprio presidente Florentino Pérez. Testemunha no julgamento que analisa justamente a transferência de Neymar, do Santos para o Barcelona, o presidente do clube merengue confirmou que fez uma proposta pelo jogador.

"Estivemos interessados, creio que há 10 anos, foi o que a direção desportiva do Real Madrid me disse, que é quem trata das contratações. Não sei qual era a cláusula, mas em 2011 fizemos uma oferta ao Santos, acho que foram 45 milhões [de euros]. É a única oferta que conheço nos livros do Real Madrid", declarou Pérez, que disse não conhecer Neymar.

Ainda segundo o Florentino Pérez, a vontade do jogador foi determinante na escolha e Neymar tinha o sonho de atuar pelo Barcelona, fato que o próprio já declarou em inúmeras entrevistas ao longo da carreira.

À época, 45 milhões de euros eram equivalentes a cerca de R$108 milhões, valor maior do que o oferecido pelo rival. A novela que definiu o futuro de Neymar se arrastou por alguns meses, até que fosse batido o martelo da transferência para o Barcelona em 2013, com o valor anunciado de 17 milhões de euros - cerca de R$45 milhões em conversão naquele ano.

Neymar enfrenta julgamento em Barcelona, envolvendo justamente supostas irregularidades na transferência do Santos para o clube catalão. Atual camisa 10 do PSG, Neymar atuou em 186 jogos pelo Barcelona, marcou 106 gols e deu 76 assistências.

Pelo Barça foi campeão espanhol duas vezes, além de uma Supercopa da Espanha, uma Copa do Rei, campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes.