SALVADOR, BA (UOL-FOLHAPRESS) - Horas depois de entregar a cobiçada Bola de Ouro nas mãos de Karim Benzema, Zinedine Zidane publicou uma longa carta no jornal L'Equipe em que classifica o compatriota como o melhor atacante da história da França.

"O melhor atacante da história do futebol francês? Não gosto de dizer 'ele é o melhor', todo mundo tem seu jogador favorito. Alguns dirão que é Jean-Pierre Papin com seus gols excepcionais, outros falarão de Michel Platini... Para mim, é Karim, sim, porque estive perto dele e sei o que ele vale. Em todo caso, ele merece estar no topo. Desejo que ele continue batendo recordes e brilhando em campo por muito tempo, tanto com o Real Madrid quanto com a seleção francesa. É capaz de brilhar ainda mais", escreveu o ex-treinador de Benzema no Real.

"Quando eu era seu treinador, eu disse a Karim que um dia ele ganharia a Bola de Ouro. Ele nunca foi obcecado por esse prêmio, mas eu disse a ele que se ele não desistisse, ele acabaria ganhando. (...) Na França, poucos de nós ganharam este troféu: Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin e agora Karim, que entra neste círculo fechado. Eu sei como você deve se sentir, não esqueci nada da noite da minha Bola de Ouro e dos momentos em que você os compartilhou com a família, é uma experiência magnífica. Karim ocupa um lugar especial na história do futebol francês", afirmou o herói do primeiro título mundial da França.

Na carta, Zidane também abordou como a saída de Cristiano Ronaldo, com quem conquistou três Liga dos Campeões seguidas pelo Real Madrid, influenciou para o crescimento de Benzema no clube. O ex-meio-campista francês também destacou o amadurecimento pessoal do novo Bola de Ouro.

"Hoje ele é um líder total, constante o tempo todo. Todo mundo diz que a saída de Cristiano o mudou, mas eu não acho. Ele foi muito bom quando Cristiano esteve lá, marcou gols e deu assistências a Cristiano. Acho que ele apenas evoluiu e se tornou mais confiante em si mesmo. Ele se tornou pai, está realizado em sua vida pessoal e isso transparece em campo. E ele transmite essa confiança: Karim é um líder que não fala muito - isso também é o que nos une - mas sempre diz as palavras certas. Quando ele fala sobre futebol, ele sabe do que está falando. Nossas discussões sobre o jogo sempre foram muito interessantes. Temos a mesma concepção de futebol. O nosso é o jogo, é a bola, e a bola tem que se expressar."

CALMO E DECISIVO

Zidane destacou ainda um fator preponderante para a capacidade decisiva de Benzema - autor de gols importantes na campanha do título da última Liga dos Campeões.

"Nos últimos três ou quatro anos, Karim tem sido um jogador dominante em todos os níveis e tem sido notadamente consistente. Na temporada passada, sua equipe foi excepcional e ele foi além do excepcional. O que me impressiona em jogadores como Karim é sua capacidade de manter a calma quando os jogos se tornam importantes. Quanto mais avançamos na competição, mais calmos eles ficam."

"Como treinador, é bom ter jogadores assim. Na temporada passada, ele foi incrível. Marcou muitos gols no final dos jogos, também no último minuto, e isso não tem nada a ver com sorte, é sinal de grandes jogadores. Oitavas de final, quartas de final, semifinais... Mostrou que poderia superar a tudo por si só", elogiou Zidane.

O ídolo francês lembrou que, quando dirigiu Benzema no Real Madrid, lhe impressionou a facilidade com que o atacante balançava as redes.

"Quando eu seu treinador, eu via Karim fazer gols de todas as posições e de todas as áreas: com a cabeça, com o pé esquerdo, com o pé direito, com um voleio... Ele pode fazer tudo. Sempre me impressiona ver atacantes como ele que marcam o tempo todo, já que eu não fazia tantos gols quando era jogador", escreveu Zidane.

Com a Bola de Ouro, Benzema coroa uma reviravolta na carreira. Devido a um escândalo sexual envolvendo até chantagem de um companheiro de seleção, o atacante foi cortado do elenco francês e não participou da conquista da Copa da Rússia, em 2018. Mas deu a volta por cima no Real Madrid, se tornou o protagonista do time com a saída de Cristiano Ronaldo e reconquistou seu espaço e a titularidade na França.