SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Já é tradição pintar a Rua Francisco Bicalho, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte (MG), para a Copa do Mundo. Mas a decoração para o Mundial deste ano, no Qatar, ganhou um elemento especial: "Não é política, é Copa" diz uma faixa amarrada no alto com bandeiras do Brasil. O objetivo é não deixar dúvidas em quem passa pela rua. O verde e amarelo da Francisco Bicalho não tem a ver com as eleições.

O comerciante Zelino Freitas e seu irmão se reuniram pela primeira vez em 1994 para pintar a rua. Desde então, virou costume em toda Copa do Mundo. Zelino passou a tradição para o filho, Júlio.

"Quando começou, eu ainda não era vivo. Desde lá, não paramos mais. A cada ano a gente incrementa alguma coisa nova", disse Júlio à reportagem. Ele e o pai são os responsáveis pela decoração e contam com o auxílio de mais pessoas.

Mas o engenheiro de 26 anos percebeu que a rua enfeitada poderia causar confusão devido às eleições e teve a ideia de colocar uma faixa. O verde e amarelo virou símbolo do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A gente ia fazer a pintura, e eu lembrei da política. Como tenho comércio na frente de onde a gente pinta, a gente fica com medo. Eu já sabia que o pessoal ia levar para outros lados. Antes de começar a pintura, pedi para fazer a faixa. Ficamos dois dias sem faixa e pintando, aí tivemos que escutar um pouquinho, mas contornamos a situação", contou.

"Teve muita gente reclamando, falando mais ríspido, declarando apoio a candidatos, mas a gente falava que era decoração de Copa do Mundo. A gente ia contornando a situação. Tiveram xingamentos, mas nada tão grave."

Primeiro, a faixa original só tinha a bandeira do Brasil e a frase "não é política". Depois, Júlio acrescentou à mão: "É Copa".

"Depois que a gente colocou a faixa, começamos a receber muitos elogios, tanto da pintura quanto da faixa. Muitas vezes, a faixa é mais elogiada que a pintura. O pessoal fala que gostou muito da faixa para separar bem as ideias", afirmou.

A rua de Júlio tem um perfil no Instagram ("Galera da Francisco Bicalho") e está disputando o concurso Ruas da Torcida, que será decidido em votação popular, para ver quem tem a melhor decoração de rua para a Copa do Mundo. A Francisco Bicalho está por detalhes e deve ficar pronta até o fim desta semana.