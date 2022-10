SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Barbosa jogou na terceira posição diferente desde que foi promovido ao elenco profissional do Santos. Na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira (17), o Menino da Vila substituiu Marcos Leonardo como centroavante.

Segundo volante ou meia na base, Barbosa chamou a atenção como ponta na Copa São Paulo de Futebol Júnior antes de ser integrado ao grupo principal. Desde então, já foi meia, ponta e agora um falso 9.

"Para conseguir espaço em uma equipe do tamanho do Santos, é necessário mostrar uma variedade de opções para o treinador. Acredito que eu tenha conseguido fazer isso. Eu já tinha chegado a atuar em duas partidas como atacante mais avançado, mas foi no sub-20. No profissional é diferente e vejo que pude contribuir bem. Ontem [segunda-feira] perdemos um atleta muito importante para a nossa equipe e torço para que o Marcos se recupere o quanto antes. Espero ter correspondido à altura e fico à disposição do treinador", disse Lucas Barbosa.

Marcos Leonardo sofreu uma forte pancada na região lombar e passará por exames nesta terça-feira (18). O camisa 9 chorou de dor e tentou voltar a campo, mas não conseguiu.

Lucas Barbosa tem 38 jogos pelo profissional do Santos, com três gols e quatro assistências. Se Marcos Leonardo não se recuperar a tempo, ele é um dos candidatos à titularidade contra o Corinthians no próximo sábado (22), às 19h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.