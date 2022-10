Jose Breton - Diogo Jota of Liverpool runs with the ball during the UEFA Champions League Semi Final Leg Two match between Villarreal and Liverpool at Estadio de la Ceramica on May 3, 2022 in Villarreal, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)NO USE FRANCE

Portugal sofreu um duro golpe antes da Copa do Mundo com o desfalque do atacante Diogo Jota para o torneio no Catar devido a uma lesão na panturrilha, disse o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, nesta terça-feira (18).

Jota, de 25 anos, foi retirado de maca nos acréscimos durante a vitória do Liverpool por 1 a 0 na Premier League contra o Manchester City no fim de semana.

"Realmente não é uma boa notícia, sim, ele vai perder a Copa do Mundo. Lesão bastante séria no músculo da panturrilha e agora o processo começa", disse Klopp, acrescentando que Jota não precisará de cirurgia. "Todo o resto virá agora nos próximos dias. Notícia muito triste para o menino, para nós também e para Portugal... Não quero colocar um tempo para isso [o retorno dele]. Será um longo período."

Jota, que marcou 10 vezes em 29 jogos por Portugal, só recuperou a forma física depois de perder as primeiras semanas da temporada devido a um problema muscular.

