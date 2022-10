SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tem um plano para a final da Copa do Brasil. O empate sem gols no jogo de ida contra o Flamengo não foi o ideal, mas o técnico Vítor Pereira diz já saber o caminho para a partida decisiva, nesta quarta-feira (19), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã: segurar a bola e marcar adiantado.

Pereira esclareceu os planos ainda na semana passada, logo depois do 0 a 0 no jogo de ida. Ele quer que o Corinthians tome a iniciativa, com e sem a bola, para deixar o adversário desconfortável na final. Retranca, nem pensar. Se o Flamengo não for pressionado, diz o técnico corintiano, "começa a perder o respeito", "a tricotar o jogo" e a jogar o clube alvinegro para trás.

Foi o que o Flamengo fez no segundo tempo do jogo na Neo Química Arena. Depois do intervalo, o time rubro-negro saiu com facilidade do primeiro combate da marcação corintiana, controlou o meio-campo e rodou a bola. O Corinthians só retomou fôlego com as substituições que fez, quase meia hora depois.

No Maracanã, Vítor Pereira não quer nada disso. A intenção é melhorar a marcação no campo de ataque e não permitir escapadas em velocidade de Gabigol, Pedro e cia.

"Vamos ter de ir lá para ganhar. Eles vão jogar o jogo deles, e nós vamos jogar o nosso. (...) Se tivermos mais a bola, claramente há espaços para jogar", falou o português, acrescentando ainda que "não é difícil perceber" onde estão estes espaços e que o Corinthians vai tentar explorar melhor no jogo decisivo.

"Vamos ter de ser competitivos no Maracanã e ganhar esta Copa no Maracanã", falou na semana passada. Dias depois, em Goiânia, onde o jogo contra o Goiás acabou adiado, o técnico se animou e soltou até palavrão em um papo com torcedores. "Vamos ganhar esta Copa, c...", falou.

A finalíssima decide o campeão: quem vencer no tempo normal conquista a taça, e um novo empate leva a decisão aos pênaltis.

INVERSÃO DE BOLA PODE SER O CAMINHO

O treino do Corinthians aberto à torcida, na segunda-feira (17), deu uma dica do que Pereira pode estar armando para encarar o Flamengo. Parte da atividade foi concentrada em um exercício de saída de bola com inversão do lado do campo: um zagueiro acionava o jogador do corredor, que avançava para cruzar na área.

A semana da final da Copa do Brasil traz uma novidade para o Corinthians: as decisões contra o Flamengo são as primeiras da temporada em que o técnico Vítor Pereira tem o elenco praticamente completo nas mãos, em uma rara ocasião em que o departamento médico está quase vazio. Atualmente, o DM só trata o volante Paulinho, que está parado há mais de seis meses e só volta em 2023.

É a primeira vez no ano que o técnico alvinegro tem tantos jogadores à disposição para um jogo decisivo. O Corinthians tem perdido jogadores por contusão desde as semifinais do Paulista, ainda em março. Foi assim nos jogos que disputou pela Libertadores e também em cada uma das partidas desta campanha da Copa do Brasil. Ao todo, foram 66 desfalques por contusão considerando apenas as partidas de mata-mata de 2022

Com isso, Pereira deve ir a campo com força máxima, repetindo a escalação do último encontro: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Adson (Gustavo Mosquito), Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Flamengo, por sua vez, deve utilizar o chamado ?time das Copas?, mantendo o rodízio adotado pelo técnico Dorival Júnior entre as competições de mata-mata e o Campeonato Brasileiro. A novidade é Arturo Vidal, que substitui o suspenso João Gomes.

Portanto, uma possível escalação inicial do time rubro-negro tem:Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Arturo Vidal, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira (19)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime