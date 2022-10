RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No empate por 0 a 0, no jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, Cássio e Gabigol travaram um duelo à parte, mas com o fair play entre os atletas sendo seguido à risca, sem provocações ou polêmicas. Há, no entanto, um multiverso em torno deles onde a brincadeira está liberada e não tem limites, e que já cumpriu seu papel de esquentar o clássico desta quarta-feira (19), no Maracanã (RJ), que vale o título da competição.

Entretenimento garantido nas arquibancadas e nas redes sociais, Cássio de Piracicaba e Gabigol da Torcida, respectivamente sósias do goleiro e do atacante, não ficaram em cima do muro quando o assunto foi cornetar o adversário. Responsáveis por trazer um lado mais lúdico e bem-humorado para as rivalidades futebolísticas, eles dão seus palpites sem colocar o pé no freio.

"Eu brinco muito com ele [Gabigol da Torcida] e com o sósia do Pedro. Rola essa provocação. Mas além disso somos amigos, a gente brinca, é sensacional. Mas eles sabem que vão perder agora na final. E o Cássio...Sempre falo que o homem está queixudo, vai fechar tudo no gol", brincou o Cássio de Piracicaba, que ganhou fama recentemente.

Já mais acostumado com os holofotes, Gabigol da Torcida não deixou barato, e além de demonstrar confiança na vitória do Flamengo, ainda cravou o resultado do jogo:

"O que eu tenho para dizer a ele [Cássio de Piracicaba] é que com certeza são duas grandes equipes, que vai ser um jogo pegado, mas já é normal, né? Vai dar Mengão [risos]! Tenho certeza de que iremos sair com a vitória e ainda vou dar o palpite de quanto vai ser o jogo: 3 a 1, com dois gols do Gabigol e um do Pedro", disse o sósia de Gabigol, provocando o amigo: "Aí, sósia do Cássio! Vem tranquilo que o Mengão vai amassar!".

No jogo na Neo Química Arena (SP), um dos lances mais emblemáticos foi a defesaça à queima-roupa de Cássio, no segundo tempo, em um chute de Gabigol quase já na pequena área. O personagem rubro-negro elogiou o atacante e o goleiro, mas garante que se fosse no universo dos sósias, a bola tinha entrado.

"O jogo de ida, sem dúvida, foi muito importante porque qualquer equipe que abrisse o placar, iria fazer total diferença na volta, mesmo assim o Gabigol teve a tranquilidade. Ele chutou forte, chutou bem, mas o Cássio teve a felicidade de pegar essa bola", avaliou, complementando: "Mas com certeza, se fosse no jogo dos sósias, eu teria total tranquilidade e faria esse gol. Pode levantar a plaquinha: 'Vai ter gol do Gabigol da Torcida'", disse o figuraça.

Cássio de Piracicaba, por sua vez, não se intimidou e provocou não só o sósia como o próprio Gabigol:

"O Gabigol, na frente do Cássio, treme. Vê que o homem é gigante, um símbolo do Corinthians, um ídolo. Sabe que não tem chance para ele, ele treme e acaba errando o gol na cara", disse, para depois alfinetar o amigo do "multiverso": "Ele [Gabigol da Torcida] é um tremendo perna de pau, filho. Ele fala que é jogadorzão, mas é um tremendo perna de pau e iria errar também na frente do gigante. Ele ia ver que o queixudinho aqui é grande igual ao Cássio e também iria errar [risos]".

CÁSSIO DE PIRACICABA MANTÉM MISTÉRIO SOBRE NOME

A fama de Cássio de Piracicaba é mais recente, há cerca de três meses quando apareceu durante uma transmissão de um jogo do Corinthians na TV Globo. Como o próprio apelido sugere, ele é morador de Piracicaba, no interior de São Paulo, e tem 23 anos. O jovem tem aproveitado a exposição para investir na carreira de influencer digital, e adota como uma das táticas não revelar o nome de batismo.

"Mano, meu nome é Cássio. Pode botar aí o sósia do Cássio, e nome não identificado [risos]. Nem gosto de falar meu nome. É Cássio de Piracicaba mesmo [risos]", disse o sósia após tentativas frustradas da reportagem de tentar extrair seu nome de batismo.

No mês passado, Cássio de Piracicaba teve a chance de estar próximo de seu ídolo e fonte de inspiração no aniversário de 112 anos do Corinthians [veja no vídeo abaixo]. Eles chegaram a interagir à distância durante o evento onde o goleiro estava no palco, mas um contato mais próximo ainda não aconteceu.

"Já tive a oportunidade de conhecer o Cássio no aniversário do Corinthians. A gente se conheceu, ele me viu, mas de conversar mesmo, só eu e ele, ainda não. Quero falar que sou fã dele e tirar foto, pois muitos seguidores me pedem, mas ainda não aconteceu. Mas creio em Deus que vai surgir essa oportunidade, sim", declarou.

Irreverente, Cássio de Piracicaba tem uma teoria ousada onde avalia que o status de sósia deveria estar invertido:

"Na verdade falo para todo mundo que o Cássio é que é meu sósia, porque eu sou corintiano desde sempre. O Cássio começou a jogar no Corinthians há um tempo [risos]".

SÓSIA DE GABIGOL TEM QUASE 300 MIL SEGUIDORES E FOI CANDIDATO A DEPUTADO

Sem sombras de dúvidas, Jefferson Sales, o popular "Gabigol da Torcida", pode ser chamado de "guru" deste multiverso. Foi a partir dele ?embalado pelo ano mágico do Flamengo e de Gabigol em 2019? que a febre dos sósias explodiu no Brasil.

Com uma visão empreendedora, Sales ?que não curte muito a alcunha de "Gabigordo" aplicada por alguns torcedores? montou seu time de sósias que hoje em dia possui diversos personagens inspirados em jogadores rubro-negros, e transformou a brincadeira em lucro, realizando diversas parcerias e fazendo com que vivesse, atualmente, desta carreira de digital influencer.

Com quase 300 mil seguidores em sua conta verificada no Instagram, ele hoje em dia investe em esquetes bem-humoradas com seus colegas sósias, numa pegada meio "Hermes e Renato" [quadro humorístico que fez muito sucesso nos anos 2000 na MTV].

Este ano se lançou como candidato a deputado estadual pelo PTB-RJ, mas a popularidade que viu nos estádios e na internet não se traduziu nas urnas. Foram 1.842 votos, resultado este que não o elegeu.

SÓSIAS DE CÁSSIO E GABIGOL CONVERSAM PARA GRAVAREM JUNTOS

Apesar de não terem a oportunidade de se encontrar pessoalmente, Cássio de Piracicaba e Gabigol da Torcida já trocam mensagens e, além das provocações sadias, têm combinado de gravarem juntos algumas esquetes.

Antes e depois do jogo de ida da final da Copa do Brasil, a dupla chegou a brincar um com o outro, e o Gabigol da Torcida encaminhou alguns dos áudios enviados entre eles para a reportagem. "Vai tomar um sacode de novo" e "agora vocês vão ver o que é o Corinthians" foram algumas das mensagens provocativas entre os personagens.

"Cheguei a marcar com o sósia do Cássio para fazer vídeo. Um dos jogos que fui contra o Corinthians lá, eu estava no estádio, apareci na transmissão, ele também apareceu, um amigo me mandou contato dele, marquei de fazer uns vídeos com ele, mas infelizmente não deu para nos encontrarmos. Mas em breve estaremos marcando para fazer os vídeos, algum tipo de brincadeira. Ele me zoa, eu dou uma zoada nele, mas ainda não nos encontramos pessoalmente, não. Mas já deu para perceber que o sósia do Cássio é um cara maneiro, humilde, bacana e em breve estaremos fazendo juntos um vídeo", informou o Gabigol da Torcida.