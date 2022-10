SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do Fluminense, o ex-jogador Fred já sabe para quem torcerá nesta quarta-feira (19), pela final da Copa do Brasil. No "Tá na Área" desta segunda-feira (18), o ex-atacante não esqueceu a rivalidade e afirmou que torcerá para o Corinthians conquistar o título sobre o Flamengo.

A partida de volta da decisão da Copa do Brasil será nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Eu acho que vai ser um jogão. O Flamengo elevando o nível. O Corinthians muito bem organizado taticamente, um time que está marcando em cima, propondo jogo. Então, o Corinthians tem tudo para vir ao Maracanã e levar essa taça", disse Fred, rindo.

Corinthians e Flamengo empataram por 0 a 0 no primeiro jogo, há uma semana, na Neo Química Arena. Dessa forma, quem vencer a partida de nesta quarta, no Rio de Janeiro, ficará com o troféu. Em caso de novo empate, com ou sem gols, a disputa irá para os pênaltis.

Até o momento, os finalistas possuem três títulos da Copa do Brasil cada. O Flamengo ganhou a segunda edição, ainda em 1990, depois repetiu o feito em 2006 e 2013. O Corinthians, por sua vez, foi campeão em 1995, em 2002 e mais recentemente em 2009, com Ronaldo Fenômeno e cia.