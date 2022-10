SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A oitava colocação de Vinicius Jr, do Real Madrid, na Bola de Ouro, prêmio da revista France Football entregue nesta segunda-feira (17), gerou indignação de nomes como Neymar e do streamer Casimiro. O técnico Carlo Ancelotti, porém, concordou com a posição do jovem atacante.

Em entrevista coletiva, o comandante merengue afirmou que o oitavo lugar foi "justo" e permite ao brasileiro melhorar seu desempenho nesta temporada. Vini Jr foi o melhor brasileiro na Bola de Ouro e autor do gol do título do Real na última Liga dos Campeões.

"É justa [a oitava posição de Vini Jr] e permite que ele tente melhorar o que fez na temporada passada. A última temporada foi, de alguma forma, nova para todos, por ter um jogador com sua qualidade e consistência. Agora, isso dá a ele a oportunidade de estar motivado e fazer melhor", afirmou Ancelotti.

O treinador ainda elogiou os jovens atacantes merengues ?incluindo Vini Jr e Rodrygo? e desconversou sobre uma possível contratação de Kylian Mbappé, atualmente no Paris Saint-Germain.

"Estamos empolgados com os nossos atacantes, especialmente com os jovens. Estamos muito empolgados com Karim, mas quando um jovem se destaca empolga muito mais que alguém que você está acostumado a ver [se destacando]", disse.

"O que fizeram, e estão fazendo, Vini e Rodrygo claramente estamos muito empolgados e não pensamos em outro, de verdade. Não há dúvidas, estamos bem focados nesses jogadores", acrescentou.

O Real Madrid encara o Elche, nesta quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, segundo o jornal "As", Karim Benzema usará chuteiras douradas, em comemoração à Bola de Ouro conquistada ontem.