RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) montou um esquema especial para a partida de nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã (RJ), entre Flamengo e Corinthians, pela final da Copa do Brasil. Cientes das informações que circulam na internet sobre ingressos falsos e mobilizações para tentativas de invasões, o órgão aumentou o efetivo de policiais e adotou estratégias antifraudes.

No total, serão 1.200 homens do Bepe, além do Batalhão de Choque, da Cavalaria, de Ações com Cães, da segurança privada e até do Grupamento Aeromarítimo da PM, que utilizará drones para monitorar a movimentação dos torcedores.

Em grupos de Whatsapp e nas redes sociais, circulam imagens de supostos ingressos falsos e um áudio em que um homem detalha uma estratégia para tentar furar as barreiras de triagem com estes bilhetes, chegando até as catracas e iniciando a confusão para tentar forçar o arrombamento dos portões, assim como aconteceu na partida entre Flamengo e Atlético-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Comandante do Bepe, o tenente-coronel Hilmar Faulhaber afirmou ao UOL Esporte que já está ciente destas informações e que trabalha com sua equipe para coibir estas ações.

"Desde antes destas informações, a Polícia Militar já tinha se reforçado esperando que fossem acabar surgindo estas situações. Estaremos aplicando no entorno do estádio 1.200 policiais para manter o perímetro de segurança", disse o comandante, complementando:

"Com relação a estas informações de ingressos falsos, todo policiamento será orientado para coibi-los, bem como toda a segurança privada".

Local que demanda mais atenção das autoridades, a entrada do setor Norte do Maracanã tem reforçado sua triagem desde os acontecimentos no jogo entre Flamengo e Atlético-MG. De lá para cá, o torcedor precisa passar por cerca de três barreiras antes de chegar à catraca para efetuar sua entrada no estádio. Até aqui, a estratégia deu certo e não ocorreram mais invasões.

ORGANIZADAS DO CORINTHIANS VIAJAM COM CERCA DE 40 ÔNIBUS

As organizadas do Corinthians deixaram São Paulo na manhã desta quarta-feira (19) e estão sendo escoltadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Batalhão de Choque e o Bepe. Segundo o tenente-coronel Hilmar Faulhaber, são cerca de 40 ônibus que já estão na altura de Barra do Piraí (RJ), onde foram paralisados para revistas em um procedimento comum da Polícia Militar do Rio de Janeiro para estes tipos de deslocamentos de torcidas de outros estados. Assim que forem liberados, os veículos serão acompanhados até o Maracanã.