Foto: Instituto Albert Sabin/Saul Carvalho - Superliga X acontece neste fim de semana e irá reunir 150 competidores

Acontece neste sábado (22) a maior liga de xadrez escolar do Brasil. Se trata da Liga X 2022. A competição irá reunir os 150 pontuadores, após cinco etapas da 12ª edição da Liga X. Serão 150 enxadristas nas categorias sub-7, sub-9,sub-11, sub-13, sub-15, sub-18 e livre feminino e masculino que estarão participando do campeonato final.



Os classificados para a Superliga, que conseguiram somar ao menos 10 pontos durante o ano, podem se inscrever até o dia 19 de outubro pelo site ligax.com.br. Os não classificados poderão se inscrever no dia do evento para o mistão escolar. O valor das disputas é de R$50,00.



O evento será no Colégio Academia, que fica na R. Halfeld, 1179 – Centro, a partir das 13h. As partidas terão início às 14h, portanto, os interessados no mistão escolar devem chegar cedo para realizar a inscrição.





Tags:

superliga