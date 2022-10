A disputa pela conquista da Copa do Brasil recomeça em condições iguais para os dois rivais após o empate por 0 x 0 na primeira partida, em São Paulo, na quarta-feira passada (12). Sem marcar gols e balançar as redes no jogo de ida, o time rubro-negro e o clube alvinegro decidem sem vantagem o título que garante vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023.

O ganhador da decisão leva a taça para sua galeria de troféus. Em caso de empate entre Flamengo e Corinthians no tempo normal, a definição vai para os pênaltis.

André Luiz Mendes narra a partida, enquanto Waldir Luiz comenta o que promete ser um jogaço. As reportagens e o plantão ficam por conta de Bruno Mendes. A arbitragem da final da competição é liderada pelo experiente Wilton Pereira Sampaio.

O Flamengo chega embalado à final depois que o elenco reserva venceu os titulares do Atlético Mineiro pelo Brasileirão no último sábado (15). Já o Corinthians não entrou em campo. A equipe se envolveu em uma polêmica por causa da proibição de torcida no confronto previsto para o mesmo dia contra o Goiás. A partida, que vale pela 32º rodada do campeonato, ainda será remarcada.

São Paulo x Coritiba, quinta, na Nacional

O primeiro dos próximos três jogos do Campeonato Brasileiro, com transmissão da Rádio Nacional, é São Paulo x Coritiba que se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 20h, no Morumbi. André Marques narra a partida atrasada, pela 29ª rodada do Brasileirão, na Série A. Mário Silva faz os comentários e Bruno Mendes, a reportagem e o plantão. O árbitro é Braulio da Silva Machado.

Os times chegam de confrontos regionais fora de casa em que obtiveram resultados inversos. Apesar do empate com o líder Palmeiras no final de semana, sem alteração no marcador, o São Paulo chega com moral já que assegurou um ponto mesmo com dois atletas a menos.

O tricolor paulista segurou o placar depois de ter Ferraresi e Beraldo expulsos. Com ótima atuação, o arqueiro Felipe Alves fechou o gol da equipe, enquanto Gustavo Scarpa perdeu a cobrança de pênalti para o Verdão. Com a igualdade no Choque-Rei, o São Paulo avançou para o 12º lugar com 41 pontos.

Visitante no próximo jogo, o Coritiba também encarou um adversário do próprio estado do Paraná, o Athético, e saiu de campo superado pelo rival por 1x0, na Arena da Baixada. O rubro-negro paranaense garantiu a vitória com um gol isolado conferido por Alex Santana no fim da partida.

Derrotado no clássico Atletiba de número 390, o Coxa ainda não venceu fora de casa. O clube verde e branco do Paraná precisa se recuperar na competição. O Coritiba segue sob risco e próximo à zona de rebaixamento, com apenas 34 pontos, na 15º colocação.

Vasco x Criciúma, sábado, na Nacional

O confronto Vasco x Criciúma ganha janela na Rádio Nacional em AM e no streaming neste sábado (22), às 16h15, direto de São Januário, pela 33ª e antepenúltima rodada do Brasileirão, na Série B. A equipe da emissora traz o locutor André Luiz Mendes, o comentarista Waldir Luiz e o repórter Rafael Monteiro. O plantão está aos cuidados de Bruno Mendes.

O cruz-maltino tenta garantir uma posição entre os quatro primeiros classificados da competição para subir para a Série A em 2023. Os cariocas conseguiram um empate suado contra o Sport na partida anterior que terminou com invasão de campo pelatorcida pernambucana, na Ilha do Retiro.

O Vasco permanece na quarta colocação com 56 pontos a três jogos do término da competição. Já o time nordestino briga pelo acesso e ocupa a posição seguinte, com 53, três pontos de desvantagem. O Criciúma tem um a menos, 52, e ainda sonha com o regresso à elite do Campeonato Brasileiro.

A campanha da equipe catarinense é positiva nas últimas rodadas. O Tigre venceu quatro de seus cinco jogos mais recentes. Destaque para a tranquila vitória por 3x0 sobre o Ituano, clube paulista que está com 51 pontos e é adversário direto na disputa pelas primeiras posições da tabela da Série B.

Fluminense x Botafogo no domingo

O clássico carioca Fluminense x Botafogo é a atração da Rádio Nacional na transmissão deste domingo (23), às 15h30, direto do Maracanã. O duelo da Série A vale pela 33ª rodada. André Luiz Mendes narra o jogo, enquanto Mário Silva comenta e Rafael Monteiro faz as reportagens. Bruno Mendes fica no plantão.

As equipes buscam vaga na próxima Libertadores. O tricolor está em quarto lugar no Brasileirão com 54 pontos e quer se manter nessa faixa para assegurar uma vaga diretamente para a fase de grupos da competição internacional.

A diferença do Fluminense para o líder Palmeiras caiu para 14 pontos, mas o título nacional é uma realidade distante para o elenco das Laranjeiras. Ainda assim, o clube goleou o Avaí, fora de casa, na Ressacada, por 3x0, com performance de gala.

Já o alvinegro está em décimo, com 43 pontos, e tenta se recuperar na tabela. O Botafogo torce para que o G6 do Campeonato Brasileiro vire G8 para facilitar a chance de entrar na etapa eliminatória da Libertadores. O time decepcionou em casa e teve um desempenho abaixo do esperado ao perder por 1x0 para o Internacional, no estádio Nilton Santos.

Cobertura esportiva da Nacional

Esporte que é paixão dos brasileiros, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

A Nacional apresenta, ao vivo, vários duelos do Brasileirão. Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming e acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes. A emissora leva ao ar os confrontos das séries A e B em dias e horários diversos, de acordo com a tabela de cada campeonato.

Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

Os programas Bate Bola Nacional e No Mundo da Bola têm edições de segunda a sexta, ao vivo, às 12h50 e às 18h45, respectivamente. A ideia é oferecer ao público informação precisa, comentários embasados e opinião fundamentada sobre o que acontece de mais relevante no futebol do país e no exterior.

Talentos do jornalismo esportivo

O time da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. Experientes comentaristas e talentos das novas gerações da imprensa segmentada brasileira integram a equipe de esportes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia.

Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil. Os profissionais realizam o programa Stadium, de segunda a sexta, às 19h40, e a mesa redonda dominical No Mundo da Bola, às 21h.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. Os telejornais diários como o Repórter Brasil e os noticiários locais também oferecem uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Os profissionais que entram em campo na equipe de esporte da empresa ainda fazem a cobertura das jornadas de diversas modalidades e noticiam os principais resultados em reportagens no site da Agência Brasil. As tabelas atualizadas das competições podem ser acessadas em tempo real pelos usuários.

#VemOuvir

Entretenimento, esporte, bate-papo e notícia são alguns dos conteúdos que estão no ar pela da Rádio Nacional. As faixas musicais da programação trazem gêneros nacionais e prestigiam astros que fazem sucesso na nova MPB e no pop contemporâneo do país, além dos clássicos da música brasileira.

Personalidades da nova geração que mobilizam o público nas plataformas digitais de streaming ganham espaço nas atrações e na seleção de músicas da rádio. A estratégia de fortalecer a presença digital da emissora é outra iniciativa para incrementar o relacionamento com seus públicos e alcançar novos ouvintes. Para isso, a Nacional está no Instagram e intensifica as transmissões no YouTube.

A rádio também marca presença no Spotify com o perfil "Rádio Nacional". Os fãs podem ouvir podcasts e novas playlists com os conteúdos dos programas da emissora. A participação do público é assegurada através das redes sociais e pelo WhatsApp. Os locutores buscam essa integração durante a programação da Nacional.

Transmissões em rede na banda estendida

A consolidação da rede da Rádio Nacional é uma das realizações que marcam os últimos anos. Além da tradicional frequência FM 96,1 MHz em Brasília, a emissora ganhou, em 2021, presença em outras quatro capitais brasileiras, na chamada banda estendida.

