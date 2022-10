SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Rogério Ceni gostou do que viu no empate sem gols do São Paulo contra o Palmeiras fora de casa, no domingo (16), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante do time tricolor valorizou a dedicação da equipe tanto na partida, jogando com um a menos após expulsão no primeiro tempo, quanto na temporada, pela força mesmo após o vice na Copa Sul-Americana.

O clube paulista segue buscando uma vaga na Libertadores de 2023 pelo Campeonato Brasileiro, e entra em campo novamente nesta quinta-feira (20), quando recebe o Coritiba às 20h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo (SP), em jogo atrasado da 29ª rodada da competição nacional.

Após o empate contra o time alviverde, Ceni destacou o desempenho dos jogadores nas últimas rodadas. "Não é fácil reagir, como contra o América-MG, fomos competitivos contra o Botafogo, infelizmente perdemos. Hoje [16] no primeiro tempo tivemos as melhores oportunidades. Nosso time tem muito brio. Tem dedicação na parte tática.", declarou, em coletiva de imprensa. "Só posso sentir orgulho dos jogadores. Incomoda a ausência do título, mas os jogadores não deixam de lutar com algumas deficiências e correções que precisamos fazer para os próximos jogos"

Sem o título da Sul-Americana, a única chance do São Paulo ir à Libertadores de 2023 é pelo Campeonato Brasileiro. Tradicionalmente, as seis primeiras vagas garantem o acesso, o que pode aumentar este ano já que os finalistas da Copa do Brasil e da Libertadores estão entre os seis primeiros. Flamengo, em terceiro, e Corinthians, em quinto, disputam o mata-mata nacional, enquanto o Athletico-PR, em sexto, enfrenta o clube rubro-negro carioca na final continental.

Este cenário indica que o tradicional G6 deve acabar como G8, facilitando os planos do clube tricolor paulista. O São Paulo ocupa o 12º lugar na tabela, com 41 pontos -quatro a menos do que o América-MG, atual oitavo.

ESCALAÇÕES

O lateral Igor Vinícius, com uma pubalgia, aumentou a lista de desfalques de Ceni, que já conta com Gabriel Neves, Alisson, Caio e Miranda, todos no departamento médico, enquanto está Arboleda fase de transição. O zagueiro Diego Costa, alternando entre treinos com a equipe e trabalhos de recuperação física, é dúvida para a partida.

Por outro lado, o técnico poderá contar com Rafinha e Léo, que voltam de suspensão. O atacante Nikão, que se recuperava de lesão na coxa, vem treinando com a equipe, indicando um possível retorno em breve.

Portanto, uma possível escalação inicial do São Paulo para o confronto tem: Felipe Alves; Rafinha, Léo, Luizão (Diego Costa) e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes (Galoppo) e Patrick; Luciano e Calleri.

O Coritiba, por sua vez, será desfalcado por Alef Manga, que cumpre suspensão, enquanto Robinho, Andrey, Nathan Mendes e Willian Farias seguem tratando lesões.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira poderá contar com Warley, que volta de suspensão. Uma possível escalação inicial do time paranaense tem: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade, Bernardo (Adrián Martínez) e Boschilia; Fabrício Daniel e Warley.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (20)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere