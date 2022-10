PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Não é novidade que o Internacional trabalha a temporada 2023 ao mesmo tempo que busca terminar o Brasileiro o mais perto do topo. Na busca por opções para o grupo de Mano Menezes, a posição de centroavante entrou em pauta. Observando opções, o time colorado se antecipa à possível saída de seu goleador, Alexandre Alemão.

O autor de sete gols no Campeonato Brasileiro renovou seu contrato recentemente. A ampliação de vínculo elevou salário, multa rescisória e ampliou o período de ligação ao clube do Beira-Rio.

A atitude teve por objetivo proteger o clube de uma possível saída com valores baixos. Contratado como aposta, Alemão evoluiu muito e se estabeleceu como titular da equipe. Recentemente, o atacante de 24 anos foi sondado por clubes de fora do país.

Imaginando uma eventual proposta interessante, o Internacional volta seu radar para homens de frente. Dois nomes chegaram aos gabinetes do Beira-Rio como alternativas interessantes recentemente: Pedro Raul e Rafael Navarro.

Raul, de 25 anos, é vice-artilheiro do Brasileirão com 17 gols atuando pelo Goiás. Seus direitos pertencem ao Kashiwa Reysol, do Japão, que tem interesse, segundo apurou a reportagem, em vender o atleta. No entanto, é grande a chance de uma 'corrida' entre clubes brasileiros e estrangeiros por ele. Neste cenário, o clube colorado não teria capacidade financeira para concorrer no 'leilão' que se avizinha.

Navarro, de 22 anos, é jogador do Palmeiras e tem contrato até 2026. Distante da titularidade na equipe de Abel Ferreira, ele é visto como alternativa viável para um eventual empréstimo. Não houve, até o momento, qualquer ação efetiva para buscar a contratação dele, mas é um dos nomes no radar.

ATACANTE QUE POUCO JOGOU

Ainda há no elenco gaúcho um atacante que pouco jogou e precisa ser melhor avaliado. Trata-se de Mikael, que chegou acima do peso vindo do futebol italiano. Em seu período de Inter, já perdeu mais de 10 quilos e está disponível para ser utilizado quando for necessário.

Até agora ele tem somente 10 minutos em campo, na partida contra o Melgar, pela Sul-Americana. Seu contrato vence no meio do ano que vem e partirá de seu rendimento a possibilidade de permanência.