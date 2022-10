SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A um mês da abertura da Copa do Mundo do Qatar, o país anunciou uma série de atrações que farão apresentações durante o Mundial. Grandes nomes da música internacional são mais um atrativo para os fãs de futebol.

Um dos eventos é o Qatar Live, que promoverá uma série de shows com mais de 100 artistas. Entre os já confirmados, os destaques são Enrique Iglesias, Black Eyed Peas, Maroon 5, Post Malone e Robbie Williams.

Além destes shows, o Festival Daydream Qatar 2022 vai ser um espaço dedicado à música eletrônica, com DJs de várias partes do mundo. Entre eles estão Alesso, Armin Van Buren, DVLM, John Newmam, Major Lazer, Tiesto, Tinny Trumpet e Alok ?único brasileiro, até o momento, que vai se apresentar no país.

Outras atrações ainda serão divulgadas antes do início do da Copa do Mundo.

Também vai ter opções para quem gosta de teatro. Os musicais "O Príncipe Encantado" e "Pinóquio" estarão em cartaz no Qatar durante o período do Mundial da Fifa.