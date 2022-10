SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domínio do começo ao fim. Essa foi a dinâmica do duelo entre Manchester United e Tottenham, no Old Trafford, nesta quarta-feira (19). Os Diabos Vermelhos assumiram o controle do jogo logo nos primeiros minutos, mas esbarraram em uma bela exibição do goleiro Hugo Lloris, que impediu uma goleada vermelha no Teatro dos Sonhos. A partida foi válida pela 12ª rodada da Premier League, e terminou 2 a 0 para o Manchester United.

O francês finalmente foi batido no minuto dois da etapa complementar: após boa jogada, a bola sobrou para Fred, que bateu colocado e contou com o desvio do zagueiro-lateral Ben Davies. Aos 23, Bruno Fernandes aproveitou rebote na entrada da área e bateu colocado para vencer novamente o capitão dos Spurs.

Com a vitória, o time de Manchester chega aos 19 pontos e encosta no quarto colocado Chelsea, que empatou sem gols com o Brentford e tem 20 pontos. Já o Tottenham estacionou nos 23 pontos, mas manteve a terceira colocação, também beneficiado pelo empate dos Blues.

O atletas do Manchester United começaram o jogo mantendo mais a posse de bola, chegando a assustar o goleiro Lloris em algumas oportunidades, já na metade do primeiro tempo os Diabos Vermelhos dominavam as ações em Old Trafford. O meio campo lusófono, composto por Fred, Casemiro e Bruno Fernandes se entendeu bem, e ditou o ritmo da equipe.

Os Spurs apostaram em um meio campo mais bem bem preenchido, com cinco jogadores na segunda linha, e explorando os alas. Mas ficando pouco com a bola, a equipe de Antonio Conte sofreu com as investidas do United, e só deu trabalho ao espanhol De Gea aos 44 do primeiro tempo, com Kane, que só voltou a assustar a meta do espanhol na metade do segundo tempo.

ARBITRAGEM

O trio de arbitragem formado por Simon Hooper, e os assistentes Ian Hussin e Adrian Holmes teve atuação discreta e segura no clássico. Foi o primeiro duelo de big-six do árbitro de 40 anos, que apitou 13 faltas e aplicou apenas um cartão amarelo, para Casemiro.

MOMENTO DECISIVO

Com dois minutos da segunda etapa, Sancho recebe bola atravessada de Antony na entrada da área e serve a chegada de Fred. De primeira, o brasileiro bate de chapa, Davies desvia no caminho e mata qualquer chance de Lloris defender.