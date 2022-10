SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor do Real Sociedad passou mal na arquibancada antes do início do jogo desta quarta-feira (19) contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, e precisou ser retirado do estádio e encaminhado a uma unidade de saúde. Por meio de suas redes sociais, o clube informou que o adepto morreu e dedicou a ele a vitória por 1 a 0.

"Lamentamos o falecimento do torcedor que foi retirado antes do início do jogo de hoje. A vitória de hoje é para você. Descanse em paz", escreveu o time, no Twitter. O gol da equipe foi marcado por Mikel Merino.

De acordo com a imprensa espanhola, o início da partida teve um atraso de 13 minutos enquanto os serviços de emergência prestavam socorro ao torcedor. A causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada, mas o jornal 'La Vanguardia' aponta que o homem em questão teve um infarto.

Esse foi o segundo óbito de um adepto do Real Sociedad por passar mal no estádio na atual temporada. O primeiro caso aconteceu em setembro, durante o confronto contra o Espanyol, com a morte de Txomin Landa, de 71 anos.

Além disso, outra morte aconteceu durante um jogo na Espanha nesta quarta. O time de basquete Unicaja, de Málaga, anunciou o falecimento de José Maria Martin Urbano, ex-treinador da equipe. Ele tinha 72 anos e estava assistindo o duelo contra o DJA Dijon quando sofreu um ataque cardíaco.