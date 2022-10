SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Fratus, medalhista de bronze em Tóquio-2020, participou do programa 'Bola da Vez', da ESPN. Na atração, o atleta falou sobre depressão que teve após ficar sem medalha nos Jogos Olímpicos do Rio.

Fratus disse que em 2016 não estava no seu melhor momento mental, mesmo que fisicamente e tecnicamente a preparação houvesse sido positiva.

"Antes dos jogos você não quer demonstrar nenhum tipo de vulnerabilidade. Imediatamente não, porque você passa por um processo de negação, vira um negócio raivoso ali na hora. Até virar depressão demora alguns dias, mas aconteceu. Foi antes do acompanhamento. Foi aí que eu busquei acompanhamento", contou.

Bruno Fratus também é dono de cinco medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Mas, apesar da carreira vencedora, o caminho do brasileiro não foi apenas de conquistas. Com ajuda, o atleta conseguiu superar o problema e deu a volta por cima cinco anos depois, nas piscinas de Tóquio.

Apesar disso, mesmo após ter superado a depressão e a frustração no Rio de Janeiro, Fratus ainda pensa em 2016 com a sensação de que podia ter sido diferente.

"O dia que eu me aposentar e olhar para trás, vai ficar sempre aquela coisinha de que eu poderia ter sido campeão olímpico em casa, mas não fui. É do esporte. O esporte é isso", completou.

O programa, apresentado por André Plihal, contou com as participações de Demétrio Vechioli (Colunista do UOL) e William Lima (comentarista de natação). O Bola da Vez vai ao ar no sábado (22), às 20h (de Brasília).