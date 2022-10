RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O goleiro Sidão venceu o processo que movia contra a Globo desde 2019. O emissora terá que pagar R$ 30 mil reais para o ex-jogador do Vasco, eleito como "Craque do Jogo", após falhar na derrota para Santos no Brasileirão daquele ano. Ele tinha sido escolhido pelo público como o 'melhor' em campo e, apesar da ação dos internautas ter sido visivelmente uma trollagem, o profissional recebeu o troféu das mãos da equipe de reportagem. Nas imagens, Sidão não esconde a decepção pelo constrangimento.

Sidão, que atualmente defende as cores do Atlético Catarinense (na Série A do Estadual de Santa Catarina) pediu indenização por danos morais no valor de R$ 1 milhão, mas o juiz 31ª Vara do Foro Central Cível de São Paulo, Antonio Conehero Junior, fixou o valor em R$ 30 mil. A decisão da Justiça alega que o montante pago "não poderá ser fonte de enriquecimento injustificado da vítima [Sidão], nem haverá de ser inexpressivo, incapaz de atingir sua finalidade que é a de retribuir o mal causado".

A Globo também terá de arcar com as custas e despesas processuais. Como a condenação foi em primeira instância, o processo ainda cabe recurso. Procurada, a emissora informou através de sua assessoria que não comenta casos sub judice. A reportagem entrou em contato com o jogador e sua equipe e eles não responderam.

Depois do caso Sidão, a Globo mudou o formato da eleição do Craque do Jogo. Os dois comentaristas da transmissão votam para eleger o melhor jogador em campo, fora a decisão dos internautas. Em caso de empate, um voto para cada jogador, o narrador escolhe uma das três opções. Na época, a Globo pediu desculpas ao jogador. "O Grupo Globo aproveita para pedir desculpas a Sidão pela situação de constrangimento ao fim do jogo no Pacaembu. O goleiro é um profissional de alto nível no futebol brasileiro que estava em seu ambiente de trabalho depois de uma jornada difícil. Reconhecemos que a entrega do troféu não foi adequada na ocasião e agradecemos a educação de Sidão no momento de tensão."