SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Lucas Paquetá tranquilizou os fãs sobre a lesão ligamentar na clavícula que sofreu durante a semana. O brasileiro do West Ham utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (19) para anunciar que está bem e que "foi um susto". Além disso, ele projetou seu retorno aos gramados em duas semanas.

"Boa noite, pessoal. No último jogo do West Ham, contra o Southampton, tive uma lesão na clavícula direita. Fiz um exame hoje e ficou constatada uma lesão ligamentar. Estou bem, foi só um susto. Nas próximas 2 semanas estou de volta e em breve estarei em campo com os Hammers!!! Obrigado a todos pelas mensagens!", escreveu, no Instagram.

A um mês do início da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, a lesão do titular da equipe de Tite gerou preocupação para os torcedores brasileiros. No entanto, os resultados dos exames apontaram que o problema não é grave. O UOL Esporte apurou que Paquetá ouviu de especialistas que o episódio não deve atrapalhar sua provável participação no evento.

A situação do meio-campista é parecida com a de seu companheiro de seleção e rival no Campeonato Inglês, Richarlison. O jogador do Tottenham machucou a panturrilha esquerda também no último final de semana e chorou por medo de perder a Copa. Só que, assim como no caso de Paquetá, o atacante deve retornar aos gramados em novembro.

Enquanto se recuperam, ambos os selecionáveis aguardam pela convocação oficial do escrete canarinho. A comissão técnica de Tite irá anunciar a lista final para o evento no dia 7 de novembro.