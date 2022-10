RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tão logo Rodinei converteu sua cobrança e decretou o título da Copa do Brasil para o Flamengo, um mar de rubro-negros invadiu o gramado do Maracanã. A grande quantidade de pessoas em campo chamou a atenção, e logo notou-se que além dos jogadores, familiares e do staff do clube, o local havia sido tomado por ex-BBB's, influencers, artistas e políticos, enquanto os jornalistas que não pertenciam à TV Globo, que era a detentora da transmissão, aguardavam os atletas na zona mista do lado de fora.

Participante do último Big Brother Brasil e atleta dos 100 metros rasos, Paulo André, o P.A., foi uma das celebridades com acesso VIP ao gramado e comemorou o título abraçado a Rodinei. O lateral direito, aliás, estava disputado e se arriscou até como "ator", gravando uma esquete com o influencer Toguro.

Outro influenciador digital que bateu ponto foi Negrete, que gravou um vídeo se atirando no colo do zagueiro David Luiz. Na Libertadores, ele foi penalizado pela Conmebol por comemorar um gol abraçado com o atacante Pedro enquanto trabalhava no campo para uma transmissão do Facebook, sendo impedido pela entidade de participar de outros jogos.

Quem também deu as caras no campo e vibrou com os jogadores foi o humorista Tirulipa, que levou alguns familiares para desfrutar deste momento. Na área da política, o recém-eleito deputado estadual Thiago Gagliasso (PL-RJ) ?irmão de Bruno Gagliasso, sétimo mais votado do Rio de Janeiro e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL)- também teve acesso irrestrito, assim como assessores do governador Cláudio Castro.

Um número incontável de amigos de jogadores foram agraciados com o passe livre ao gramado e desfrutaram de benesses pitorescas, como um churrasco em pleno campo. A estrutura com churrasqueira, garçons, carnes de primeira linha e cerveja foi proporcionada por uma empresa que entrega bebidas por aplicativo. Também estava por ali o grupo de pagode "Vou Pro Sereno", que tocou ao vivo para os "convidados".

Houve ainda outro fato curioso: um rapaz tatuado, com um grosso cordão de ouro e fantasiado como o personagem "Máscara" subiu no palco do título onde o Flamengo recebeu o troféu e as medalhas, ele posou para fotos ao lado dos jogadores campeões ainda durante a cerimônia. O homem misterioso era MC Daniel, que também gravou um vídeo no qual é abraçado por Gabigol que, sorrindo, diz: "Hoje esquece, hein!".

A invasão ao gramado também ocasionou mudanças nos bastidores. As zonas mistas de Flamengo e Corinthians tiveram os respectivos lugares alterados. Na explicação aos repórteres que aguardavam a saída do time alvinegro foi citado que "os porteiros não conseguiram segurar" e que, em campo, tinha o time rubro-negro e "mais um monte de gente".