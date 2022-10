SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (20) foram divulgados os nomes indicados ao Globe Soccer Awards, premiação de futebol que acontece desde 2010 em Dubai. Na categoria de "Melhor Técnico do Ano", o futebol brasileiro possui dois representantes: Abel Ferreira, do Palmeiras, e Renato Gaúcho, do Grêmio.

A dupla disputa o prêmio com treinadores renomados como Carlo Ancelotti, do Real Madrid, Pep Guardiola, do Manchester City, José Mourinho, da Roma, e Jürgen Klopp, do Liverpool.

Além desses nomes de "peso", também concorrem: Sonia Bompastor (Lyon feminino), Sérgio Conceição (FC Porto), Unai Emery (Villareal), Jonatan Giráldez (Barcelona feminino), Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt masculino), Simone Inzaghi (Inter de Milão), Julian Nagelsmann (Bayern de Munique), Stefano Pioli (AC Milan), Mauricio Pochettino (sem clube atualmente), Arne Slot (Feyenoord), Luciano Spaletti (Nápoles), Martina Voss-Tecklenburg (seleção da Alemanha feminina), Sarina Wiegman (seleção da Inglaterra feminina) e Xavi (Barcelona).

Na última edição, em 2021, quem levou o troféu para casa foi o treinador italiano Roberto Mancini. O comandante da seleção da Itália, que não se classificou para a Copa do Mundo no Qatar, ficou fora da lista neste ano.

A cerimônia do 13º Globe Soccer Awards, que acontece em Dubai, está marcada para o dia 17 de novembro, três dias antes do início do Mundial.