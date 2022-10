SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi uma noite de muita comemoração para o Flamengo, que levou a melhor em casa diante do Corinthians e ficou com o título da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (19).

Apesar de não ter entrado em campo na final, Diego Ribas não deixou de vibrar com os companheiros a conquista do torneio nacional. O meio-campista, considerado um dos capitães da equipe, aproveitou para convidar os funcionários que trabalharam na limpeza do Maracanã para a festa.

O experiente atleta de 37 anos também levou o troféu para registrar a imagem junto aos trabalhadores do icônico estádio carioca na grande decisão.

Nas redes sociais, o vídeo viralizou e muitos torcedores parabenizaram a atitude do meia, que chegou à sua 11º taça com a camisa rubro-negra.

Através da vitória nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil pela quarta vez em sua história -venceu em 1990 (vs. Goiás), 2006 (vs. Vasco da Gama), e 2013 (vs. Athletico-PR).