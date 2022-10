SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick confirmou, nos dois jogos em que atuou pelo time profissional do Palmeiras, três afirmações que são sempre feitas em relação a ele.

Uma é quanto à sua força física. Aos 16, o atacante encarou os profissionais em pé de igualdade na força. Outra diz respeito à sua técnica. De fato, Endrick tem recursos acima da média. E, por fim: o jovem não se retrai diante dos adversários, joga calmo, como se fosse profissional há muito mais tempo.

De acordo com o FootStats, nos 54 minutos em que esteve em campo pelo time alviverde ?14 contra o Coritiba, 40 contra o São Paulo?, Endrick teve bons números. Acertou quatro dos seis passes que realizou. Finalizou duas vezes, ambas na direção do gol, e conseguiu sucesso no único drible que tentou.

Mesmo com pouco tempo no gramado, o atacante mostrou por que há tanta comoção em torno de seu nome.

AS FINALIZAÇÕES CONTRA O COXA

Em seu jogo de estreia, diante do Coritiba, Endrick esteve duas vezes perto de balançar a rede. Aos 29 minutos do segundo tempo, o centroavante avançou em alta velocidade após lançamento de Dudu para Tabata, que fez boa jogada perto da meia-lua e encontrou Endrick quase na pequena área. Na conclusão, o goleiro Gabriel fez a defesa.

Na mesma partida, aos 48' da etapa final, Endrick arrancou pela direita do ataque, entrou na área, driblou um zagueiro, mas concluiu muito perto do goleiro Gabriel, que fez mais uma defesa ao sair no pé do palmeirense.

O DOMÍNIO NA ÁREA CONTRA O SÃO PAULO

Aos 30 minutos do segundo tempo do clássico, Endrick recebeu lançamento de Marcos Rocha na área e já dominou de calcanhar, girando para cima do zagueiro Luisão. Ele escorregou na jogada e estava impedido.

O JOGO DE CORPO E A JOGADA CRIADA

Aos 25 minutos da etapa final do clássico paulista, Endrick salvou uma jogada dentro da área adversária e criou um lance de perigo.

Ele desarmou Pablo Maia, foi derrubado em choque legal e, mesmo assim, se levantou para ficar com a bola e rolar para Gabriel Menino na entrada da área. Menino acionou Scarpa, que bateu a gol com perigo -a bola desviou na zaga e saiu.

ARRANCADA, EXPULSÃO E PEDIDO PARA BATER A FALTA

O melhor lance de Endrick como profissional até agora aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo do Choque-Rei. Em bola alta vinda da defesa do Palmeiras, Endrick foi esperto para se antecipar e, com um leve toque, tirar de Beraldo, girar e sair com a bola em alta velocidade.

O camisa 16 avançou desde quase o meio-campo pela direita do ataque, com Beraldo em sua perseguição. Vendo o atacante muito perto de entrar na área, o zagueiro tricolor o derrubou por trás e recebeu o cartão vermelho.

Na cobrança, Endrick não se acanhou, e mesmo com Menino e Scarpa em campo, pediu para bater a falta. Os veteranos não permitiram, e Menino acabou fazendo cobrança ruim para fora.